Aguirre Sacasa dice avizorar un “informe muy negativo” de parte de la Comisión Especial para el régimen de Ortega. “Si es negativo en el sentido que no ve progreso en la crisis, (la OEA) convocará a una reunión extraordinaria de cancilleres para aplicar el artículo 21, que es el de la suspensión de Nicaragua del sistema interamericano, corriéndose el riesgo que no tengan los votos necesarios, a como yo estoy seguro que no los van a tener”.