“Después de darles la noticia, se vistieron y salimos a la calle, unos diez a quince minutos para salir. Al abandonar la casa, nos encontramos que la Guardia tenía tomada la calle a ambos lados. Sin embargo, no había comenzado el cateo de casa por casa. Daniel portaba en un cartapacio una metralleta adentro e Iván una pistola 45. Antes de salir, mi hermano les dice de no mostrar las armas y de no usarlas, ya que íbamos a salir como si fuéramos empleados de una empresa y, si nos preguntaban algo, íbamos a un convivio de la empresa”, relata.