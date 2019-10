“Le respondí que el pueblo boliviano y el pueblo cruceño no tiene precio, no tiene precio su libertad y no tiene precio su democracia. La única condición para que el pueblo retorne a su casa es la segunda vuelta. No vamos a negociar principios. Si el presidente Evo Morales quiere reunirse conmigo lo va a hacer al pie de nuestro Cristo Redentor, delante de todos los cruceños. No puede haber secretos y no podemos seguir reuniéndonos entre cuatro paredes en un cuarto oscuro y a espalda del pueblo”, afirmó Camacho.