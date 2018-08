"Un factor que no se debe olvidar es el estado de dispersión o desorientación de la oposición. Por un lado, el Gobierno usó instrumentos legales para debilitarla significativamente. Un ejemplo es la ley que permite iniciar procesos legales a autoridades electas durante el ejercicio de sus deberes, lo cual ha resultado en la remoción de dichas autoridades de sus puestos. Por otro lado, la oposición se ha debilitado a sí misma al no querer formar alianzas para presentar un frente capaz de enfrentar a Morales. Al aferrarse a la forma antigua de hacer política, no ha sido capaz de alcanzar un apoyo importante", dijo a Infobae el politólogo Miguel A. Buitrago, profesor de la Universidad de Hamburgo.