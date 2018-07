Los primeros 60 días de Meghan Markle como Duquesa: errores de protocolo, su relación con Kate Middleton y planes de maternidad

La esposa de Harry lleva dos meses como miembro de la corona británica. Su agitada agenda social demostró que no tiene inconvenientes con las normas básicas, pero hubo otras que aún no incorporó y se nota su incomodidad. Un repaso por los eventos más importantes de la ex actriz