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Varias personas han resultado heridas este sábado en nuevos ataques de colonos israelíes contra localidades palestinas en Cisjordania, incluidos tres trabajadores de una empresa eléctrica que acudieron a reparar un apagón causado por los propios israelíes.

El apagón sucedió en la localidad de Al Mukayir, cerca de Ramala, en el centro de Cisjordania, según han informado medios palestinos y confirmado la Policía y el Ejército israelíes. Cuando los técnicos acudieron para reparar los daños en la línea eléctrica fueron atacados con porras y barras de metal por individuos enmascarados.

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Uno de los trabajadores de la Empresa de Electricidad del Distrito de Jerusalén, consede en Jerusalén Este, está herido de gravedad, mientras que los dos sufrieron heridas leves, según fuentes citadas por medios israelíes como el Canal 12 o el diario 'Haaretz'.

Nueve israelíes han sido detenidos por este ataque en un asentamiento ilegal tras una operación que ha contado con apoyo aéreo. Además se han incautado cuatro vehículos, uno de ellos el utilizado en el ataque. Este asentamiento ha sido el origen de "decenas de incidentes violentos" contra la población palestina, según el informe oficial.

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Las Fuerzas Armadas israelíes han condenado la "violencia indiscriminada contra inocentes" y han reconocido que habían sido informados previamente, por lo que consideran que se hizo una evaluación equivocada de la situación de seguridad. La intervención de los técnicos estaba prevista desde el jueves, pero no se desplegaron efectivos militares ni policiales en la zona. Cuando los efectivos militares llegaron a la zona, los atacantes ya se habían marchado.

Por otra parte, colonos israelíes han herido de bala a un palestino en la localidad de At Tuwani, en el sur de Cisjordani, y han agredido a su madre, según informan medios palestinos.

Además, la Media Luna Roja Palestina ha informado de cuatro palestinos más heridos tras un ataque de colonos en Al Malí, cerca de Belén. Y dos palestinos más están heridos por un ataque de colonos en Deir Yarir, también cerca de Ramala.

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EISENKOT, CONTRA LA "ANARQUÍA" EN CISJORDANIA

El líder del partido centrista israelí Yashar y encargado para la formación de Gobierno en Israel ha condenado este ataque y ha prometido que cuando sea primer ministro pondrá fin a la "anarquía" en Cisjordania.

"Otro Sábat. Más imágenes de alborotadores violentos que hacen lo que quieren. Estos alborotadores hacen daño a las fuerzas de seguridad y causan un perjuicio grave e irreversible al Estado de Israel", ha afirmado Eisenkot en redes sociales.

Eisenkot ha deseado una pronta recuperación a los heridos y ha emplazado a las fuerzas de seguridad a perseguir a los responsables con "todo el peso de la ley".

"La rutina de pérdida de control y anarquía en Judea y Samaria (Cisjordania) en particular y en el Estado de Israel en general es peligrosa y debe acabar. Pondremos los medios en cuestión de semanas", ha afirmado.