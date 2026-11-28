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El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha recibido este sábado en el Palacio de Dombalaçe de Estambul al presidente griego, Konstantinos Tasulas, en el primer encuentro oficial de este nivel en suelo turco desde el retorno de Grecia a la democracia, en 1974. Ambos países han mantenido históricamente unas relaciones conflictivas.

"El presidente Recep Tayyip Erdogan se reunió con el presidente de Grecia, Konstantinos Tasulas, quien se encuentra de visita en Turquía, en la Oficina Presidencial de Dolmabahçe en Estambul", ha explicado la Presidencia turca en un comunicado.

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Erdogan ha recibido a Tasulas en una ceremonia oficial previa a su reunión bilateral, en la que el dirigente turco destacó que las relaciones entre Turquía y Grecia tienen un potencial significativo en todos los ámbitos y que están trabajando para impulsar agendas positivas.

La reunión a puerta cerrada duró aproximadamente 35 minutos y en la misma estuvieron también el ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan; el director de comunicaciones presidenciales, Burhanettin Duran, y el Asesor Principal del presidente en materia de Política Exterior y Seguridad, Akif Çagatay Kilic.

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Erdogan hizo hincapié en la importancia de abordar la cuestión de las minorías, que es un patrimonio común, principalmente desde una perspectiva humanitaria, y afirmó que Turquía espera que su enfoque positivo sea correspondido en Grecia y que esta actitud contribuya al buen desarrollo de las relaciones.

El presidente Erdogan ha destacado que Turquía "no tiene reparos en convertir el Egeo en un mar de paz y que el Egeo y el Mediterráneo oriental deben ser una cuenca de estabilidad y prosperidad".

El presidente griego Prokopis Pavlopoulos visitó Turquía y habló con Erdogan en Estambul el 22 de mayo de 2017 durante una cumbre de Foro de Cooperación Económica del Mar Negro, pero el encuentro no tuvo carácter oficial.

La visita de Tasulas sucede a invitación del Patriarcado Ecuménico, concretamente para la toma de posesión del nuevo patriarca ecuménico Bartolomeo el próximo 30 de noviembre.