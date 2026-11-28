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El seleccionador español masculino de baloncesto, Chus Mateo, ha descrito al combinado de Grecia como "un grande de la historia del baloncesto europeo", en la víspera de que ambas selecciones se enfrenten en la jornada 4 de la segunda ronda de la fase clasificatoria para la Copa Mundial de la FIBA 2027.

"Creo que siempre ganar es importante. La victoria del otro día obviamente te da una dosis de confianza y seguridad en ti mismo, y eso siempre ayuda a sentirte bien", dijo Mateo este sábado en declaraciones facilitadas por la Federación Española de Baloncesto (FEB).

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"Lo que pasa que luego vamos a jugar contra un rival que realmente es un grande de la historia del baloncesto europeo, como es Grecia", avisó. "Un rival que tiene mucho mucho orgullo. Es un equipo campeón, una selección campeona, y sabemos a quién nos enfrentamos. Con lo cual, afrontamos bien el partido pero con la cautela lógica de enfrentarnos a un rival de mucha entidad", insistió sobre la dificultad del encuentro.

Luego el seleccionador esquivó dar pistas sobre su convocatoria definitiva para el momento del partido. "Es algo que tengo que decidir ahora", aludió al entrenamiento. "Independientemente de los jugadores que entren a formar parte de la lista, para mí lo más importante es que juguemos como equipo", aseveró desde Santiago de Compostela.

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"Independientemente de los que defiendan en ese momento la camiseta, para mí vamos a jugar los 15 o los 17 que estamos aquí, independientemente de quiénes en un momento determinado jueguen más o menos minutos", concluyó Mateo en su argumento.