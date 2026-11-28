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Jerusalén, 28 nov (EFE).- El primer ministro israelí en funciones, Benjamín Netanyahu, ofreció este sábado al líder del partido Yashar! (¡Recto!), Gadi Eisenkot, encabezar un eventual Gobierno de unidad nacional en el que ambos se turnarían al frente del Ejecutivo, con Eisenkot al mando durante la primera etapa.

"Acepto que Gadi Eisenkot ocupe primero el cargo de primer ministro, mientras que yo ejerceré, al inicio del mandato, como primer ministro alterno", afirmó Netanyahu en un comunicado difundido en sus canales.

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Netanyahu afirmó que, por el peso electoral de su partido, el más votado en las últimas elecciones pese a estar lejos de alcanzar la mayoría parlamentaria, "le correspondería encabezar" el Ejecutivo o, al menos, ocupar el primer turno de una eventual rotación.

Sin embargo, aseguró estar dispuesto a renunciar a ese principio para facilitar un acuerdo de unidad nacional y pidió iniciar de inmediato negociaciones "genuinas, sinceras y aceleradas", en las que ambas partes estén dispuestas a hacer concesiones.

La oferta llega después de que Eisenkot se comprometiera este viernes a formar un nuevo Gobierno en un plazo de ocho días y mantuviera abierta la posibilidad de un pacto con el Likud, pese a las diferencias entre ambas formaciones.

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"Si el Likud está realmente preparado para cambiar de rumbo y tomar las decisiones valientes que exige el liderazgo, mi puerta sigue abierta y mi mano tendida", afirmó Eisenkot, quien acusó a la formación de Netanyahu de no haber presentado ninguna propuesta concreta durante las dos semanas de negociaciones mantenidas hasta ahora.

El dirigente de Yashar! advirtió de que sus rivales podrían estar tratando de agotar el plazo para formar un Ejecutivo y conducir al país a nuevas elecciones bajo el actual Gobierno saliente, un escenario que calificó de "peligroso".

El cruce de declaraciones se produce después de que Yashar! y Los Demócratas, la formación izquierdista de Yair Golán, acordaran este jueves un pacto de coalición por el que estos últimos obtendrían cuatro ministerios, que serían Seguridad Nacional, Trabajo y Asuntos Sociales, Comunicaciones y Cultura y Deporte.

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Yashar! también alcanzó un acuerdo con Israel Beitenu, el partido del ultranacionalista Avigdor Lieberman, en el marco de las negociaciones para constituir un nuevo Ejecutivo.

Mientras que Los Demócratas es el principal defensor de formar un Gobierno aprovechando el apoyo de los partidos árabes (de miembros y votantes en su mayoría palestinos con ciudadanía israelí), Israel Beitenu es un firme detractor de esta solución.

Los partidos de la coalición encabezada por Eisenkot suman 48 escaños y los árabes (la Lista Conjunta y Raam), 19. La mayoría en el Parlamento de Israel, que tiene 120 escaños, se alcanza con 61.

Si se descarta el apoyo de los partidos árabes, como defiende Líberman, la coalición de Eisenkot tendría que buscar el apoyo de los partidos ultraortodoxos, que cuentan con 13, para evitar aliarse con el Likud. EFE