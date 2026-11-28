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Leópolis (Ucrania), 28 nov (EFE).- Los ucranianos recordaron a casi 4 millones de víctimas del Holodomor, una hambruna provocada y orquestada por Moscú entre 1932 y 1933, en un momento en que su industria alimentaria y otras infraestructuras críticas se enfrentan a ataques rusos diarios.

Miles de velas fueron encendidas el sábado por la tarde en las calles y en los hogares en recuerdo de lo que Ucrania y otros 32 países consideran un genocidio perpetrado cuando formaba parte de la Unión Soviética.

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“Mientras mantengamos viva esta llama, el recuerdo de las víctimas inocentes no se desvanecerá”, declaró el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en Kiev.

“Tenemos que recordar nuestra historia para que nunca vuelva a ocurrir algo similar”, declaró a EFE Olena Mitsik, quien acudió al centro de Leópolis (oeste) con su hija Maria para encender velas.

Se animó a asistir tras leer que los ucranianos cocinaban con piñas, hierba y corteza de árbol para sobrevivir entre 1932 y 1933.

Durante ese período, las autoridades soviéticas enviaron grupos armados a miles de aldeas para confiscar la cosecha de grano y cualquier otro alimento que encontraran. A quienes intentaban huir se les impedía el paso, y a quienes eran sorprendidos recogiendo incluso pequeñas cantidades de grano de los campos estatales se les fusilaba.

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Según los historiadores, esta política, conocida como Holodomor ("asesinato por hambre"), fue un intento deliberado de aplastar la resistencia a la colectivización soviética de la agricultura y eliminar cualquier amenaza de independencia ucraniana por parte de Moscú.

“Stalin utilizó el hambre como arma para eliminar a los ucranianos, a quienes consideraba una amenaza”, subraya el Instituto de la Memoria Nacional de Ucrania.

La hambruna causó la muerte de al menos 3,9 millones de personas, provocó casos de canibalismo y dejó un profundo trauma entre los supervivientes. Posteriormente, se produjeron detenciones masivas y ejecuciones de líderes culturales ucranianos.

Las conmemoraciones se llevaron a cabo en medio de prolongados cortes de energía provocados por los ataques rusos contra infraestructuras críticas, y se oía el fuerte zumbido de los generadores eléctricos. En Kiev, un ataque con drones amenazó con interrumpir también el suministro de agua el sábado, advirtió el alcalde Vitali Klitschko.

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“Estamos viendo una vez más la misma intención rusa de aniquilar a Ucrania y a los ucranianos, y de hacerlo utilizando los métodos más brutales”, dijo el presidente Zelenski durante un acto conmemorativo en la capital.

Oleksandra Matviichuk, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2022, recordó en X que, 93 años después, Rusia se niega a reconocer su responsabilidad por el Holodomor. La invasión rusa ha obligado a los ucranianos a abastecerse de alimentos ante el temor a su escasez.

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“El hambre se ha convertido una vez más en un arma contra los ucranianos, ahora en los centros de detención rusos y en los territorios de Ucrania temporalmente ocupados”, declaró también el defensor del pueblo, Dmitro Lubinets.

Lubinets recordó que civiles y soldados ucranianos cautivos han denunciado desnutrición deliberada. Vitali Kulagin, un soldado de Mariúpol que pasó casi tres años en cautiverio ruso, declaró a EFE que al ser liberado había perdido 30 kg de peso.

Rusia está intensificando sus ataques contra la industria alimentaria de Ucrania. Según el Ministerio de Defensa ucraniano, en lo que va de 2026 ha llevado a cabo 62 ataques contra fábricas de alimentos, almacenes y centros logísticos en Ucrania, casi el doble que en todos los años anteriores de la invasión.

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Estos ataques son intentos deliberados de socavar la seguridad alimentaria, escribió Alina Semenova, asesora de Global Rights Compliance, una fundación de derecho internacional, para el periódico Pravda Ucraniana.

Semenova cita los ataques rusos contra almacenes en Kiev, Dnipro y Odesa, contra personas que hacían cola para recibir alimentos en Cherníguiv, Járkov y Jersón, y la grave escasez de alimentos en Mariúpol y Oleshki durante los asedios y la ocupación rusa.

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“El control sobre los alimentos elimina cualquier resistencia entre la población civil”, declaró a EFE Yevguen Voronetski, portavoz de la 34ª Brigada de Ucrania, que supervisó la situación en Oleshki mediante drones, señalando que las tropas rusas coaccionaron a los civiles para que proporcionaran información a cambio de escasos suministros de alimentos.

“La principal lección del Holodomor es que la paz con Rusia puede ser más costosa que la guerra”, escribió el historiador Volodimir Viatrovych en las redes sociales, señalando que millones de ucranianos murieron de hambre precisamente porque su resistencia había sido aplastada.

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Rostyslav Averchuk