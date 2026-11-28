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DESTACADOS

ARGENTINA R.UNIDO

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Hamburgo - El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) anuncia su decisión sobre las medidas cautelares pedidas por Argentina para impedir el inicio de proyectos de explotación de hidrocarburos en las islas Malvinas por parte de empresas que recibieron licencias del Reino Unido.

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ESPAÑA ELECCIONES

Madrid - España vive la jornada de reflexión previa a las elecciones generales del domingo, en la que los partidos no pueden realizar actos de campaña ni difundir propaganda para solicitar el voto, y que los candidatos a la Presidencia del Gobierno suelen aprovechar para pasar en familia o realizar actividades lúdicas.

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- Más de 38,6 millones de electores están llamados a las urnas este domingo, y, de ellos, 1,6 millones podrán ejercer por primera vez su derecho de sufragio para elegir unas nuevas Cortes y decidir el color del próximo Gobierno. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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UCRANIA GUERRA

Leópolis - Los ucranianos conmemoran a casi 4 millones de víctimas del Holodomor, una hambruna provocada por el hombre y ordenada desde Moscú en 1933, en un momento en que su industria agrícola se enfrenta a continuos ataques rusos y millones de personas afrontan un duro invierno en medio de huelgas en el sistema energético.

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FRANCIA ELECCIONES

París - El giro que tanto la líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, como el dirigente de La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, quieren imprimir a la política de Francia sobre Ucrania y a su relación con la Unión Europea está marcando ya el debate de la precampaña presidencial y condicionando el discurso del presidente, Emmanuel Macron, ante Bruselas y sus socios europeos.

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MÉXICO FIL

Guadalajara - La Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, considerada la mayor del mundo en español, inicia su edición número 40 con el discurso la escritora nicaragüense, Gioconda Belli, galardonada con el primer FIL de Lenguas Romances de este año.

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ADEMÁS

EEUU ACCIÓN DE GRACIAS | Nueva York - Nueva York celebra el centenario del desfile de Acción de Gracias de Macy's, una tradición que comenzó en 1924 y que cada año marca el inicio de la temporada navideña en Estados Unidos, con una edición especial que contará con un récord de 100 globos y figuras inflables. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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IRAK PETRÓLEO | Bagdad - El Gobierno iraquí continúa la operación contra el contrabando de petróleo y la corrupción con nuevas inspecciones en localidades próximas al oleoducto que transporta crudo desde la región autónoma del Kurdistán hacia Turquía, una campaña respaldada por el presidente estadounidense, Donald Trump. (Texto)

ECUADOR ELECCIONES | Quito - Ecuador celebra este domingo elecciones locales anticipadas, con la Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Rafael Correa (2007-2017), impedido de participar en estos comicios por una polémica suspensión derivada de una investigación abierta contra el correísmo en la Fiscalía. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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VENEZUELA ELECTRICIDAD | Caracas - Dieciséis años después del inicio de una crisis eléctrica que atraviesa uno de sus momentos más críticos, el anuncio del Gobierno venezolano de sumar a mediano plazo unos 7.400 megavatios al sistema eléctrico y la reforma legal asociada a ese giro chocan con el diagnóstico de tres expertos consultados por EFE, quienes consideran inviable e incompleta la propuesta. Por Bárbara Agelvis (Texto) (Foto) (Vídeo)

ARGENTINA HIDROCARBUROS | Buenos Aires - Vaca Muerta está a punto de anotar otro hito: sus abundantes reservas de gas se convertirán en el primer eslabón del mayor proyecto de inversión privada de Argentina, una iniciativa por 50.750 millones de dólares para exportar gas natural licuado (GNL) por 10.000 millones de dólares al año. (Texto)

SERIES DICIEMBRE |Madrid - Tras el éxito de sus ocho películas, Harry Potter llega a la televisión con una nueva serie que es lo más esperado de un diciembre en el que también se estrena la enésima versión de 'Orgullo y Prejuicio', la sexta temporada de 'Solo asesinatos en el edificio' o el final de 'Emily en París'. (Texto) (Foto)

NUESTROS TEMAS

SENEGAL MIGRACION - Yenne (Senegal) - "Hay muchas piraguas, pero cada vez se desembarca menos pescado". Cheikhou Mbengue, presidente del Consejo Local de Pesca Artesanal de Yenne, resume la paradoja de esta localidad costera senegalesa, unos 40 kilómetros al este de Dakar: el mar devuelve cada vez menos recursos y los pescadores encuentran cada vez más dificultades para ganarse la vida. (foto) (video)

ITALIA RELIGIÓN | Roma - "Una pequeña monjita carmelitana, dibujada en estilo anime, de aire un poco pícaro". Así definen trece religiosas de clausura de Florencia (centro de Italia) a "MonachIA", el avatar creado con inteligencia artificial con el que evangelizan en Instagram a más de 18.000 seguidores sin necesidad de salir de su convento. Por Claudia Sacristán (Texto) (Vídeo)

LÍBANO CIRCO | Beirut Las crisis y conflictos concatenados que sacudieron el territorio libanés a lo largo de los últimos siete años mantuvieron alejado del país al 'Circo del Líbano', que ahora vuelve a casa para devolverle un poco de magia de la mano de acróbatas, payasos, bailarines y músicos. (Texto)(Foto)(Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

América

La Paz.- BOLIVIA TATUAJES.- Tatuadores de 13 países de América, Europa y Oceanía participan en la la 'Art Tattoo Bolivia Convention 2026', la convención "más alta del mundo" de ese rubro, que se realiza en La Paz. Campo Ferial 'Chuquiago Marka', av. Costanera. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva York.- WALL STREET IA.- La actual incertidumbre en Wall Street recuerda al llamado "problema del pavo", una parábola popularizada por Nassim Nicholas Taleb que medios como Bloomberg recuperaron esta semana para advertir del riesgo de confiar en que el auge de la inteligencia artificial (IA) siga impulsando los mercados.

Sao Paulo.- BRASIL NAVIDAD.- Inauguración del árbol de Navidad de Río de Janeiro. (Texto) (Foto) (Vídeo)

San Juan.- PUERTO RICO HISTORIA.- El humo del incienso de la ceremonia espiritual cohoba y el sonido de las tobilleras confeccionadas con conchas, caracoles y semillas evocan los rituales de los taínos desde el pueblo de Jayuya, conocido como la capital indígena de Puerto Rico. (Texto) (Foto) (Vídeo)

San Cristóbal de las Casas -MÉXICO ZAPATISTAS - Una delegación de 1.500 integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), encabezados por el capitán Marcos, salen de Chiapas en caravana de autobuses hacia Ciudad de México para reunirse con madres buscadoras. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00 GMT.- Miami.- EEUU MÚSICA.- La canción de Feid y Snoop Dogg sobre la gratitud, publicada el Día de Acción de Gracias, y la incursión de Yandel en la música norteña con Grupo Frontera encabezan una semana de novedades de música latina, en la que la emergente Yarge publicó su disco 'CATARSYS'. (Texto) (Foto)

14:00 GMT.- Nueva York.- EEUU ARTE.- Nueva York, la "ciudad que nunca duerme", muestra su rostro menos conocido en "After Dark", una exposición organidada por el Museo de la Ciudad que reúne a 33 fotógrafos contemporáneos para retratar la vida de la Gran Manzana después del anochecer (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Ciudad de Panamá.- HAITÍ HAMBRE.- Haití experimenta "niveles récord de hambre" a causa de la violencia generaliza de las bandas armadas, la inflación y el impacto del fenómeno climático El Niño, y se prevé que "más de seis millones" haitianos enfrenten inseguridad alimentaria aguda entre "marzo y junio de 2027", alertó la directora del Programa Mundial de Alimentos (PMA) para América Latina y el Caribe, Lena Savelli. (Texto) (Foto)

16:00 GMT.- Nueva York.- EEUU ACCIÓN DE GRACIAS.- Nueva York celebra el centenario del desfile de Acción de Gracias de Macy's, una tradición que comenzó en 1924 y que cada año marca el inicio de la temporada navideña en Estados Unidos, con una edición especial que contará con un récord de 100 globos y figuras inflables. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:30 GMT.- Guadalajara.- MÉXICO FIL.- La Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, la mayor reunión editorial en español, inicia su edición número 40 con el discurso la escritora nicaragüense, Gioconda Belli, galardonada con el primero FIL de Lenguas Romances de este año. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Europa

Dresde.- ALEMANIA PARTIDOS.- El partido izquierdista Alianza para Sahra Wagenknecht (BSW) celebra un congreso federal en la ciudad de Dresde, en el este de Alemania.

10:00 GMT.- Roma.- ITALIA RELIGIÓN.- "Una pequeña monjita carmelitana, dibujada en estilo anime, de aire un poco pícaro". Así definen trece religiosas de clausura de Florencia (centro de Italia) a "MonachIA", el avatar creado con inteligencia artificial con el que evangelizan en Instagram a más de 18.000 seguidores sin necesidad de salir de su convento. Por Claudia Sacristán (Texto) (Vídeo)

11:00 GMT.- Hamburgo.- ARGENTINA R.UNIDO.- El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) anuncia su decisión sobre las medidas cautelares pedidas por Argentina para impedir el inicio de proyectos de explotación de hidrocarburos en las islas Malvinas por parte de empresas que recibieron licencias del Reino Unido. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Madrid.- PERÚ LITERATURA.- El escritor peruano y periodista Raúl Tola se propuso "volver a una época emocionante" al escribir su nueva novela, ‘El peso del aire’ (Alfaguara), una historia que narra el ascenso y la caída de la dictadura de Alberto Fujimori desde la perspectiva de un joven reportero. (Texto) (Foto) (Vídeo)

O.Medio y África

Argel - ARGELIA ELECCIONES - Argelia celebra elecciones locales, en las que los ciudadanos elegirán a los miembros de los consejos populares municipales y provinciales. (Foto) (Vídeo)

Asia

Taipéi.- TAIWÁN ELECCIONES.- Taiwán celebra elecciones locales en toda la isla (alcaldías, jefaturas de condado y consejos municipales), unos comicios que pondrán a prueba el apoyo a los principales partidos antes de las presidenciales de 2028. (Texto) (Foto)

Taipéi.- TAIWÁN NUCLEAR.- Taiwán celebra un referéndum, simultáneamente con las elecciones locales, sobre el uso de la energía nuclear para impulsar la economía y abolir de esta forma la política de "patria libre de energía nuclear". (Texto)

Hanói.- VIETNAM BIRMANIA.- El general golpista y presidente del Gobierno militar de Birmania, Min Aung Hlaing, llega a Vietnam para participar en foros de cooperación económica y social del Sudeste Asiático, en su primer viaje al extranjero después de que la Corte Internacional de Justicia declarara al Estado birmano responsable de genocidio contra la minoría musulmana rohinyá.

Redacción EFE Internacional

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