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San José, 27 nov (EFE).- La relatora de la ONU sobre los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, criticó este viernes que deberá pasar una segunda noche en el aeropuerto de Costa Rica, después de que le prohibieran la entrada en el país por supuestos "vínculos con actos terroristas".

"Segunda noche en el aeropuerto. Vigilada por el personal de seguridad a cada paso. Sillas incómodas. Ruido. Luz intensa. Contando las horas hasta mi vuelo de mañana", dijo Albanese en un mensaje en su cuenta de X.

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La relatora acompañó el aviso con un primer mensaje publicado el jueves, en el que mostró una fotografía del lugar donde pasaría la noche: unas rígidas y estrechas sillas de aeropuerto.

Albanese iba a llegar al país para recibir este viernes un doctorado honoris causa por la estatal Universidad de Costa Rica (UCR) debido a su trabajo en defensa de los derechos humanos y el derecho internacional, un evento en el que finalmente participó de manera virtual desde una sala del aeropuerto Juan Santamaría, a las afueras de San José.

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La relatora, cuya asistente Teresa Rosella sí pudo entrar al país y recibió el certificado de la UCR, calificó en declaraciones a EFE la actuación del Gobierno de Costa Rica como un "insulto" a la ONU y le acusó de divulgar "información falsa" sobre ella y de violar la Convención sobre los privilegios e inmunidades de los funcionarios diplomáticos.

La polémica se desató el jueves cuando la Dirección de Migración prohibió el ingreso de la relatora al país debido a una "alerta internacional" por "vínculos con actos terroristas".

"Es un insulto a las Naciones Unidas y lo que me molesta más son las insinuaciones de que tengo vínculos con los terroristas, eso es difamación pura", dijo Albanese a EFE vía telefónica desde el aeropuerto.

La Sala Constitucional de Costa Rica dio curso el jueves a un recurso de hábeas corpus en favor de Albanese que ordenó como medida cautelar que la relatora no fuera expulsada del país. Las autoridades del Ejecutivo tienen hasta este viernes para rendir un informe al tribunal y el recurso podría ser resuelto hoy mismo.

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En un comunicado, la Universidad de Costa Rica informó este viernes que "pese a las múltiples gestiones y a los recursos de hábeas corpus presentados el día de ayer", Albanese continuaba "retenida" en el aeropuerto.

"Ella estará viajando a su siguiente destino mañana temprano, por lo que solicitamos a las autoridades correspondientes que, por una cuestión de respeto y humanidad, le permitan ir a un hotel para que pueda descansar como es debido", subrayó la universidad. EFE

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