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Bogotá, 27 nov (EFE).- Cuatro integrantes de una misma familia, entre ellos dos menores de edad, fueron encontrados muertos y con sus cuerpos calcinados en una finca del municipio de La Tola, en el departamento colombiano de Nariño (suroeste), informó este viernes la ONG Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Las víctimas fueron identificadas como Hamilson Jaramillo Paredes, su esposa, Patricia Hurtado Segura, y sus dos hijos, José David e Ian David, este último de tres años, según la información difundida por Indepaz.

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La familia llegó a la finca el pasado 19 de noviembre y presuntamente tenía previsto regresar al casco urbano el domingo 21. Sin embargo, al no tener noticias de ellos, familiares y allegados acudieron al predio, donde encontraron la vivienda consumida por el fuego y los cuerpos entre los escombros.

Por el momento, no se han esclarecido las circunstancias de las muertes ni se ha determinado si los integrantes de la familia fueron asesinados antes del incendio.

Las dificultades de acceso a la zona, a la que solo se puede llegar por vía fluvial y a través de caminos selváticos, y las condiciones de seguridad han impedido que los equipos judiciales ingresen al lugar para realizar la inspección y recuperar los cuerpos, según explicó a medios locales el secretario de Gobierno municipal, William Sánchez.

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Indepaz señaló que en la zona tienen presencia el Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y bandas locales.

El municipio de La Tola está situado en la costa pacífica de Nariño, una región en la que grupos armados ilegales disputan el control territorial y de economías ilícitas, así como de corredores fluviales y marítimos utilizados para el transporte de drogas. EFE

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