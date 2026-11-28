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El Real Madrid sumó este sábado un sonoro tropiezo en el Estadio Santiago Bernabéu que le puede alejar de nuevo del FC Barcelona en su pelea por LaLiga EA Sports tras caer por 1-2 ante el Deportivo Alavés después de un pobre partido donde esta vez no fue capaz de levantar otra desventaja más en el marcador como en sus dos anteriores encuentros.

El equipo madridista se acabó quemando. Había jugado con fuego anteriormente y esta vez no pudo apagar el incendio en una mala noche, donde no tuvo fútbol ni fluidez para desarmar a un Alavés ordenado, pero, muy importante en este tipo de partidos, efectivo para aprovechar las dos concesiones locales y poner fin a la racha de de diez victorias seguidas de los de José Mourinho, que además perdieron a Jude Bellingham por expulsión.

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En día de reflexión antes del 29-N, el 15 veces campeón de Europa lo estiró demasiado y apenas agobió al conjunto 'babazorro', sin encontrar nunca la tecla que cambiase el rumbo del partido, con Kylian Mbappé y Vinícius Jr desaparecidos del mapa. Tampoco acertó esta vez el técnico portugués con los cambios para variar el guión y el peaje fue ser superado en la tabla por el Atlético de Madrid y la probabilidad este domingo de poderse acostar a seis puntos del líder FC Barcelona.

El Real Madrid volvió a firmar otra primera parte poco brillante y con el peaje por tercer partido consecutivo de irse por detrás en el marcador a los vestuarios como ante el RC Celta y el PSV Eindhoven. Un error de Huijsen permitió al Alavés y a Toni Martínez aprovechar la única de la que gozó el equipo vitoriano en unos primeros 45 minutos de cierto tedio.

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José Mourinho apostó por mantener a Vinícius Jr en su once titular y metió como novedad al recién renovado Brahim Díaz, con Ara Güler bajando más a la base de creación junto a Aurelien Tchouaméni. Pero ni el brasileño ni el andaluz dieron lo que esperaba seguramente el portugués para un equipo donde Belligham también se alejó de su mejor versión y Mbappé estuvo bien vigilado por la defensa de tres centrales dispuesta por Quique Sánchez Flores.

Vinícius fue el primero en avisar en un primer tiempo de dominio inocuo madridista y luego Sivera atrapó bien colocado un pase de la muerte de Mbappé a Huijsen en las mejores ocasiones locales en su inicio una vez más excesivamente pausado. Tampoco aceleró tras el 0-1 'babazorro' más allá de un cabezazo de Bellingham que despejó la defensa cuando iba camino del empate, o un remate fallido del inglés a un buen centro de Güler.

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Dominando, pero con poca creatividad y fluidez en los metros finales, el Real Madrid, con un amago final de Mbappé, se marchó al descanso nuevamente obligado a meter una marcha más. Para ello, Mourinho metió a Bernardo Silva para un medio poco habitual con Güler y con Yan Diomandé por Brahim en busca de más electricidad y desborde en el frente ofensivo.

EL ALAVÉS NO SUFRE

Pero la mejora no fue ostensible pese a mantener el continuo dominio. De hecho, el mayor susto fue visitante, con un gol de Rebbah, anulado por fuera de juego. Mbappé tiró muy centrado ante Sivera y ante la incapacidad ofensiva, Mourinho decidió usar el recurso de Carlos Espí, con cierta sorpresa por ser Güler el sustituido cuando la afición empezaba ya a estar de uñas con Vinícius.

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El valenciano entró con un montaña más alta que escalar porque segundos después del Alavés hizo el 0-2 por medio de Ángel Pérez tras un pase filtrado de Mariano. Con más corazón que cabeza, el conjunto madridista intentó salir de su letargo y casi de la nada sacó el 1-2 para afianzar su fe por medio de un punterazo de un desaparecido Mbappé.

La temperatura de la grada subió y eso fue lo que más incomodó a un Alavés obligado a dar un paso atrás, pero sin ser excesivamente exigido porque las ideas en los locales continuaban sin aparecer y tampoco se buscó en exceso a Espí en el área. Cuando decidió hacerlo el Real Madrid, el delantero metió dos cabezazos, uno de ellos al palo. Para empeorar las cosas, el VAR anuló un penalti que además le costó la segunda amarilla a Bellingham y los puntos se fueron a Vitoria como gran premio para el trabajo de los de Quique Sánchez Flores.

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FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 1 - DEPORTIVO ALAVÉS, 2 (0-1, al descanso).

--ALINEACIONES:

REAL MADRID: Courtois; Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni (Silva, min.46), Güler (Espí, min.60), Brahim (Diomandé, min.46), Bellingham, Vinícius; y Mbappé.

DEPORTIVO ALAVÉS: Sivera; Tenaglia, Koski, Jonny Otto; Ángel Pérez (Youssef, min.77), Ibáñez (Valentini, min.64), Blanco, Suárez (Guevara, min.59), Rebbach (Diallo, min.64); Toni Martínez y Mariano (Mañas, min.77).

--GOLES.

0-1, minuto 22. Toni Martínez.

0-2, minuto 61. Ángel Pérez.

1-2, minuto 69. Mbappé.

--ÁRBITRO: Soto Grado (C. Riojano). Amonestó a Mourinho (min.45+1) y Konaté (min.74), por el Real Madrid, y a Sivera (min.74), Diallo (min.75) y Otto (min.78), por el Deportivo Alavés. Expulsó a Bellingham por doble amonestación en el minuto 89.

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.