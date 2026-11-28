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Un total de 34 personas han muerto desde el inicio del fenómeno meteorológico El Niño en Ecuador, según ha informado en su último balance el Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), que suma dos nuevas víctimas mortales computadas durante la jornada del viernes.

Los dos últimos fallecidos corresponden a un deslizamiento de tierra y lodo que afectó a varias viviendas del cantón San Vicente provincia de Manabí, según recoge el diario ecuatoriano 'El Telégrafo'.

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El fenómeno climático deja 126.935 personas damnificadas y 36 ríos y esteros desbordados en Ecuador desde el inicio de la emergencia, el 29 de agosto, cuando se declaró la alerta roja.

Las 24 provincias ecuatorianas han resultado afectadas por El Niño y se han contabilizado 2.227 eventos adversos. Las inundaciones representan el 60 por ciento de las emergencias registradas, mientras que los deslizamientos de tierra son el 17,2%.