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Redacción Deportes, 28 nov (EFE).- Palmeiras, una entidad fundada hace 112 años, el 26 de agosto de 1914, conquistó este sábado, por cuarta vez en su historia y tras dos intentos seguidos, la Copa Libertadores a expensas de Estudiantes de La Plata en una final jugada en el estadio Centenario de Montevideo.

La entidad verdiblanca de la ciudad brasileña de Sao Paulo llegó a la final de la edición 67 del torneo con un balance de siete victorias, tres empates y tres derrotas en 13 partidos jugados desde la fase de grupos.

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Con la victoria de hoy, la formación brasileña corona una campaña con el 61,50 por ciento de aprovechamiento.

Hace un año y un día, el 29 de noviembre de 2025 en la ciudad peruana de Lima, el Verdao sufrió la decepción de perder su séptima final del torneo ante otro rival brasileño, Flamengo, que conquistó el título tras vencerlo por 0-1 en tiempo reglamentario.

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Los pupilos del entrenador portugués Abel Ferreira marcaron durante la campaña 18 goles y encajaron 11.

Esa fue la campaña del flamante campeón:

= Fase de grupos

08.04 Junior (COL) 1-1 PALMEIRAS

16.04 PALMEIRAS 2-1 Sporting Cristal (PER)

29.04 Cerro Porteño (PAR) 1-1 PALMEIRAS

05.05 Sporting Cristal (PER) 0-2 PALMEIRAS

20.05 PALMEIRAS 0-1 Cerro Porteño (PAR)

28.05 PALMEIRAS 4-1 Junior (COL)

.

= Octavos de final

12.08 PALMEIRAS 1-1 Cerro Porteño (PAR)

19.08 Cerro Porteño (PAR) 0-1 PALMEIRAS

.

= Cuartos de final

09.09 PALMEIRAS 1-0 Liga de Quito (ECU)

16.09 Liga de Quito (ECU) 3-2 PALMEIRAS

Tanda de penaltis: 3-4

.

= Semifinales

14.10 Fluminense (BRA) 1-2 PALMEIRAS

21.10 PALMEIRAS 0-1 Fluminense (BRA)

Tanda de penaltis: 5-3

= Final

28.11 PALMEIRAS 1-0 Estudiantes (ARG).