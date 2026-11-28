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El FC Barcelona visita este domingo (16.15 horas/DAZN) al RC Deportivo en el Estadio Abanca Riazor, en la decimocuarta jornada de LaLiga EA Sports, con el liderato en juego y la misión de sostener su ritmo arrollador ante un recién ascendido que busca medir su crecimiento frente al primer clasificado.

Los blaugranas llegan a A Coruña como líderes destacados con 36 puntos --tres por encima del Real Madrid y cinco del Atlético de Madrid al inicio de la jornada--, tras firmar doce victorias en trece jornadas y acumular 51 goles a favor.

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El conjunto de Hansi Flick viene de responder con carácter a la presión de sus perseguidores en Liga al remontar dos goles en diez minutos frente al Villarreal CF (3-2) en el Spotify Camp Nou, un impulso al que sumó entre semana el triunfo a domicilio ante el Sabah (1-4) en la Liga de Campeones tras echar mano de rotaciones.

Enfrente aparece un RC Deportivo duodécimo con 15 puntos, con un balance de tres triunfos, seis empates y cuatro derrotas, que trata de reponerse de su derrota en Vitoria ante el Deportivo Alavés (3-1).

El técnico blanquiazul, Antonio Hidalgo, ha celebrado que su plantilla y la grada se han ganado "el derecho de competir contra los mejores del mundo" tras el ascenso, aunque ha advertido de que exigirá "muchísima concentración", ajuste sin balón y personalidad para hacer daño a un rival que promedia cerca de cuatro tantos por partido.

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Las bajas y los regresos condicionarán el plan de ambos entrenadores. Flick no puede contar por sanción con Fermín López ni por lesión con Xavi Espart, Roony Bardghji ni Marc Bernal, mientras vigila la evolución de Joan Garcia --con una leve inflamación en la rodilla derecha--, y el regreso progresivo al grupo de Lamine Yamal y Rodri Hernández, que sí estarán en Riazor.

En el bando local, Hidalgo recupera a Zakaria Eddahchouri tras superar una fractura de muñeca, a Marc Casadó y a Pierre-Emerick Aubameyang, que trabaja con normalidad tras el accidente de tráfico sin consecuencias físicas del jueves, con Bright Ede como única baja confirmada.

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Entre la pegada de un líder que no cede terreno y el empuje de un Riazor dispuesto a exigir al máximo a un rival de clase mundial, el duelo de este domingo pondrá a prueba la solidez de los de Flick lejos de casa y la capacidad del Deportivo para sostenerse con orden y valentía hasta el final.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

RC DEPORTIVO: Leo Román; Adrià Alti, Miguel Loureiro, José María Giménez, Quagliata; Marc Casadó, Amatucci, Mario Soriano; Yeremay Hernández, Luismi Cruz y Pierre-Emerick Aubameyang.

FC BARCELONA: Joan Garcia; Eric Garcia, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; De Jong, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Anthony Gordon y Raphinha.

--ÁRBITRO: Díaz de Mera Escuderos (C.Castellano-manchego).

--ESTADIO: Estadio Abanca-Riazor.

--HORA: 16.15/DAZN.