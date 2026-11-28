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Ciudad de Panamá, 28 nov (EFE).- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, afirmó este sábado que la consulta nacional sobre el futuro del proyecto minero Cobre Panamá no será un referéndum, sino un proceso previo para recabar propuestas y recomendaciones antes de entablar una eventual negociación.

“No es un referéndum, pero sí esperamos (...) escuchar propuestas sensatas, certeras, que enriquezcan lo que se va a negociar”, señaló el mandatario panameño durante los actos conmemorativos de la independencia de Panamá de España, celebrados en Boquete, en la provincia panameña de Chiriquí.

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Mulino precisó que el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, junto a otros dos ministros y un equipo técnico, tiene la responsabilidad de concluir la consulta que ordena el Acuerdo de Escazú.

Mulino insistió en que actualmente el Gobierno no negocia ningún acuerdo y que solo se avanzará hacia esa fase una vez concluida la consulta y analizadas sus conclusiones.

Asimismo, el gobernante aseguró que una hipotética negociación será "transparente" y que el país conocerá periódicamente sus avances, tras defender la necesidad de abordar el proyecto con responsabilidad: “No estoy aquí para tomar las decisiones fáciles, sino las decisiones correctas”, expresó.

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Mulino consideró también irresponsable ignorar el impacto económico que supuso el cese de la explotación en el empleo, el comercio y los proveedores locales. En ese sentido, reiteró que una eventual reactivación no implicará una concesión automática y que cualquier acuerdo deberá sustentarse en una figura jurídica conforme a la Constitución y el marco legal del país.

Por su parte, la Comisión Interministerial del Gobierno panameño sostuvo el pasado lunes su primera reunión informativa con representantes de Minera Panamá para presentar las condiciones del Estado y los pasos de la consulta ciudadana en Donoso, un encuentro que derivó en el rechazo de grupos ambientalistas y organizaciones populares.

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La mina Cobre Panamá, operada por Minera Panamá —filial de la compañía canadiense First Quantum Minerals (FQM)—, permanece paralizada desde noviembre de 2023, cuando la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato de concesión tras intensas protestas sociales en todo el país.

Esa explotación minera entró este año en una fase de preservación -con el procesamiento de toneladas de mineral que había quedado a la intemperie- dejando sin actividad un proyecto que representaba unos 7.000 empleos directos y más del 4 % del producto interno bruto (PIB).EFE

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