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Teherán, 28 nov (EFE).- Irán anunció este sábado la recuperación de una capacidad de producción de 20 millones de metros cúbicos diarios de gas tras reconstruir varias unidades de dos plantas de procesamiento de Pars Sur, que alberga las mayores reservas del mundo, dañadas durante la guerra, en momentos en que las autoridades alertan de posibles cortes de suministro en invierno.

“Con la culminación exitosa de las labores de reconstrucción tras el ataque enemigo, se han añadido 20 millones de metros cúbicos de gas a la capacidad de la red nacional”, afirmó el director general del complejo gasístico de Pars Sur, Golam Abás Hoseini, según informó la agencia Tasnim.

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Hoseini detalló que las labores de reconstrucción supusieron una inversión de unos 60 millones de euros y que los trabajos de retirada de escombros, iniciados el mismo día de los ataques israelíes contra el complejo, el 18 de marzo, concluyeron en menos de tres meses.

Israel bombardeó el complejo gasístico que alberga las mayores reservas del mundo en el marco de la guerra lanzada junto a Estados Unidos contra Irán el 28 de febrero, que causó daños en cuatro plantas de procesamiento y redujo considerablemente la capacidad de producción de gas del país.

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Debido a los ataques, Irán perdió unos 230 millones de metros cúbicos de su capacidad diaria de producción de gas, de los que, según el Gobierno del país, se han recuperado 100 millones, con lo que afronta un déficit de gas de 430 millones de metros cúbicos diarios para este invierno, frente a los 300 millones de años anteriores.

La escasez de gas ya ha obligado a restringir el suministro a la industria petroquímica, hasta el punto de que la Compañía Nacional de Industrias Petroquímicas advirtió el miércoles de la paralización de todas las unidades de producción de metanol y de la mayoría de las de urea y amoníaco, según informó la agencia ILNA.

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La Compañía Nacional de Gas de Irán ha pedido reducir el consumo de gas un 20 % respecto al año pasado para evitar problemas de abastecimiento en los hogares durante el invierno y ha advertido de posibles cortes en tres provincias del norte del país y restricciones en otras ocho.

La escasez de gas ha provocado en los últimos días cortes programados de electricidad en Teherán y otras ciudades, ya que el 70 % de la generación eléctrica del país depende de este combustible, según el portavoz del sector eléctrico iraní, Ehsan Zabihzadeh.

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Ante la falta de gas, algunas centrales térmicas recurren al gasóleo y al mazut, un fuelóleo pesado cuya quema agrava la contaminación atmosférica, a la que el Ministerio de Salud iraní atribuye unas 59.000 muertes anuales en el país.

Irán arrastra desde hace años un déficit de gas que se agudiza durante los meses de invierno, cuando el aumento del consumo doméstico para calefacción deja menos gas disponible para las centrales eléctricas y la industria. EFE