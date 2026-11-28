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Manuel Fuentes

Lisboa, 28 nov (EFE).- Una vida a caballo entre tres continentes, cuatro países y doce ciudades, la pasión por la lingüística, la música y el teatro, así como un profundo conocimiento de Estados Unidos, confluyen en 'Vortex. La espiral del silencio', la primera novela de Richard Bueno Hudson, filólogo y director del Instituto Cervantes de Lisboa.

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Tras décadas dedicadas a la investigación, la enseñanza y la gestión cultural, Bueno Hudson se adentra en la ficción con una novela negra ambientada en Nueva York que, más allá de la intriga criminal, explora cuestiones como la identidad, la inmigración, la diversidad lingüística y la invisibilidad social.

El autor confiesa en una entrevista con EFE que siente "orgullo" y "un poco de vértigo" al ver publicada una obra que comenzó a escribir durante el confinamiento por la pandemia de covid-19, desde la decimoséptima planta de un edificio neoyorquino.

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"Realmente he escrito toda mi vida", explica el escritor, aunque hasta ahora sus publicaciones habían girado en torno a la sociolingüística, la fonética y la adquisición de lenguas.

El tránsito de la escritura académica a la literaria le ha permitido descubrir la autonomía que pueden adquirir los personajes, capaces de alterar los planes iniciales de quien los imagina.

Bueno Hudson vivió trece años en Estados Unidos, nueve de ellos en Nueva York, donde fue testigo de tres momentos históricos: los atentados del 11 de septiembre de 2001, la crisis financiera de 2008 y la pandemia.

Un suceso criminal ocurrido en su entorno fue el detonante de una historia cuyos personajes, aunque ficticios, incorporan experiencias personales del autor y se desenvuelven en un contexto marcado por acontecimientos históricos reconocibles.

Su propósito era adentrarse en los barrios neoyorquinos, mostrar la diversidad de sus comunidades y las profundas desigualdades sociales de la ciudad, así como dar a conocer instituciones y ambientes alejados de los circuitos turísticos habituales.

"Me gustaría que la gente dejara de pensar en Nueva York como la Gran Manzana, la ciudad de la Estatua de la Libertad y el Empire State", señala el escritor, quien reivindica las historias de las familias que habitan sus barrios.

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En la novela presta especial atención a quienes viven en los márgenes de la sociedad, entre ellos los inmigrantes indocumentados, cuya realidad conoce tanto por sus investigaciones como por su aproximación personal.

"Estaban invisibilizados ante la sociedad, pero no en la novela", subraya Bueno Hudson, quien durante la elaboración del libro recorría de noche en bicicleta distintos barrios neoyorquinos para documentarse.

Hijo de madre inglesa y padre español, licenciado en Filología Inglesa y doctor en Filología Española, Bueno Hudson traslada a la ficción sus investigaciones sobre las variedades lingüísticas y el español de Estados Unidos.

La novela arranca con un gesto cotidiano: uno de sus protagonistas, Anselmo, intenta convertir mentalmente los grados Fahrenheit en Celsius, un detalle que introduce una reflexión sobre la relación entre lengua, cultura e identidad.

El propio autor experimentó esa distancia cultural al llegar a Estados Unidos, donde descubrió que dominar dos idiomas no garantizaba necesariamente desenvolverse con naturalidad en un entorno cultural diferente.

De aquella experiencia recuerda que su "bilingüismo no servía para mucho", lo que le llevó a profundizar en el concepto de biculturalismo.

Su formación como lingüista impregna tanto las voces de los personajes como los ambientes del relato. El autor ha buscado reproducir las particularidades del habla de las distintas comunidades hispanas sin caer en la caricatura y reivindica el 'espanglish' como un código de comunicación, no como una deformación lingüística.

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Bueno Hudson se formó como cantante de ópera y practicó teatro durante nueve años, dos disciplinas que también han dejado su impronta en la novela.

"Para mí la música es la pasión", afirma el escritor, quien asegura haber aprendido en ambos ámbitos artísticos "el uso de los silencios y del sonido y del ritmo".

De su experiencia teatral procede, además, su tendencia a incorporar al relato indicaciones que recuerdan a las acotaciones escénicas y que ayudan al lector a interpretar los gestos, las actitudes y las palabras de los personajes.

Para compaginar sus responsabilidades profesionales con la escritura, el autor aprovecha las horas de la madrugada y los fines de semana. Una rutina que, durante la gestación de la novela, se vio alterada por circunstancias como su traslado de Nueva York a Lisboa o el fallecimiento de su padre.

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Ahora, con el libro en manos de los lectores, Bueno Hudson reconoce que tiene ganas de seguir explorando la ficción y espera aprender también de las impresiones que le transmita el público.

"Quiero que se lo pasen bien leyendo. Eso es lo que tiene que hacer alguien cuando lee un libro, disfrutarlo", concluye. EFE

(foto) (vídeo)