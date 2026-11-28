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El Cairo, 28 nov (EFE).- Un grupo de hombres armados abordó este sábado un buque de carga a unas 64 millas náuticas (118 kilómetros) al suroeste de Balhaf, en la costa del Yemen y en una zona especialmente golpeada por la piratería somalí, y tomó el control de la embarcación, según informó la Marina británica.

La entidad de la Marina británica para Operaciones Marítimas Comerciales (UKMTO, por sus siglas en inglés) indicó en un comunicado que recibió una alerta del capitán del buque, quien informó de que varias personas armadas y no autorizadas habían abordado la embarcación a las 06.30 GMT.

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El incidente se produjo en la posición 12°55'N 048°04'E, en aguas del golfo de Aden, y los asaltantes se encuentran al mando del buque, según precisó el organismo británico.

La UKMTO señaló que las autoridades competentes han sido notificadas y que están investigando lo sucedido, sin ofrecer por el momento más detalles sobre la identidad de los atacantes, el número de personas implicadas o la nacionalidad y el destino de la embarcación.

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Ante este incidente, la Marina británica recomendó a los buques que navegan por la zona que extremen las precauciones y comuniquen cualquier actividad sospechosa mientras se desarrolla la investigación.

El suceso se produce en un contexto de repunte de la piratería frente al Cuerno de África y en las inmediaciones del golfo de Aden y el mar Arábigo, donde se han registrado ataques y secuestros de embarcaciones atribuidos a piratas somalíes.

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A mediados de noviembre, un petrolero reportó a la UKMTO el acercamiento de dos embarcaciones sospechosas con cuatro personas a bordo y una escalera, equipamiento habitual en los intentos de abordaje en alta mar, a 430 millas náuticas al este de la isla yemení de Socotra, en una zona también afectada por la piratería somalí.

Según datos publicados en octubre por la Oficina Marítima Internacional (IMB), los incidentes atribuidos a piratas somalíes se quintuplicaron durante los primeros nueve meses de 2026, al pasar de tres a quince respecto al mismo periodo del año anterior. Además, estos ataques concentraron los ocho secuestros de embarcaciones registrados en todo el mundo durante ese periodo. EFE

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