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Nairobi, 28 nov (EFE).- Los jefes de Estado y de Gobierno de África central concluyeron en Guinea Ecuatorial la 27ª cumbre ordinaria de la Comunidad Económica de los Estados de África Central (CEEAC), en la que ratificaron oficialmente la salida de Ruanda del bloque, una decisión que tomó ese país en la anterior sesión, en junio de 2025.

"Esta cumbre permitió ratificar oficialmente la retirada de Ruanda de la CEEAC", publicó el Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) en un comunicado publicado tras finalizar la cumbre a última hora del viernes.

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Ruanda anunció en junio de 2025 la retirada del país de la organización, al denunciar su "instrumentalización" por parte de la RDC "con el apoyo de ciertos Estados miembros", después de que decidieran posponer el traspaso de la presidencia rotatoria de la CEEAC a Ruanda, puesto que aún ocupa Guinea Ecuatorial.

Durante la 27ª sesión, el presidente congoleño, Félix Tshisekedi, volvió a alertar a los líderes del bloque sobre la "gravedad" de la crisis de seguridad, humanitaria y sanitaria que afecta al este de su país.

"Los dirigentes de la región expresaron su profunda preocupación ante la agresión ruandesa. Pidieron a la Unión Africana (UA) y a la comunidad internacional que aumentaran su apoyo político y financiero a la RDC, al tiempo que instaron a continuar con la desescalada y a aplicar de manera efectiva la resolución 2773 de la ONU", añadió la Presidencia congoleña.

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Según el mismo comunicado, los líderes regionales también se hicieron eco de los "avances logrados" por Kinsasa en la desmovilización del grupo rebelde Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda (FDLR), considerado como una amenaza por el Gobierno ruandés, de conformidad con los compromisos acordados para lograr la paz en el país.

Por su parte, el presidente de Guinea Ecuatorial y actual líder rotatorio de la CEEAC, Teodoro Obiang Nguema, citó durante la cumbre sus tres "grandes preocupaciones de seguridad" en la región, entre las que se encuentran el conflicto congoleño, la amenaza yihadista en el lago Chad y los desafíos contra la seguridad marítima en el golfo de Guinea.

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"Y dejó claro que la solidaridad debe expresarse con una cooperación sincera, respetando la soberanía, la integridad territorial y los compromisos asumidos libremente", agregó Obiang, según un comunicado del Gobierno guineano.

Tras la salida de Ruanda, la CEEAC queda compuesta por Angola, la República del Congo, la RDC, Camerún, Gabón, Chad, Guinea Ecuatorial, República Centroafricana, Burundi y Santo Tomé y Príncipe.

El conflicto en el este de la RDC entró en una nueva fase el pasado 13 de octubre con la creación del rebelde Frente para la Refundación de la Nación (FRN), encabezado por el expresidente congoleño Joseph Kabila (2001-2019) e integrado por el Movimiento 23 de Marzo (M23), respaldado por Ruanda.

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Previamente, los enfrentamientos en el este congoleño se habían intensificado a finales de enero de 2025, cuando el M23 tomó Goma y Bukavu, capitales de las provincias orientales de Kivu del Norte y Kivu del Sur, respectivamente. EFE