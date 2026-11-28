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París, 28 nov (EFE).- El giro que tanto la líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, como el dirigente de La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, quieren en la política sobre Ucrania y en la relación con la Unión Europea está marcando ya el debate de la precampaña presidencial y condicionando el discurso del presidente, Emmanuel Macron, ante Bruselas y ante sus socios europeos.

Le Pen, favorita actualmente de todas las encuestas para ganar los comicios de la próxima primavera, ha advertido de forma repetida de que si llega al Elíseo pondrá fin a la ayuda financiera francesa a Ucrania seis meses después con el argumento de que su país no se lo puede permitir en la delicada situación económica.

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La candidata de la extrema derecha asume la contribución francesa al préstamo europeo de 90.000 millones de euros para Kiev que ya está aprobado, pero no el nuevo de 45.000 millones de euros que ha propuesto la Comisión Europea y a la que Macron dio su visto bueno inicial en la cumbre de este jueves en Bruselas.

Además, Le Pen tiene intención de recortar sustancialmente la aportación francesa a los presupuestos de la UE (60.000 millones en cinco años) y esta semana ha denunciado que se esté intentando precipitar un acuerdo para el periodo 2028-2034 antes de su eventual llegada al Elíseo para impedir que se tengan en cuenta sus propias prioridades.

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Macron que va a ser presidente de Francia hasta el 13 de mayo, le replicó este jueves desde Bruselas, al término del Consejo Europeo, señalando que "es arrogante pensar que ya está a las riendas de Francia" e insistió en que ejercerá su mandato hasta el último día.

Sobre Ucrania, señaló que desde el comienzo de la invasión rusa en febrero de 2022, Francia "ha aportado contribuciones determinantes" y señaló el apoyo para su candidatura a la adhesión de la UE y la creación de la Coalición de Voluntarios para aportar garantías de seguridad en caso de alto el fuego, mientras que al mismo tiempo puntualizó que no es el que más dinero ha puesto.

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Pero sobre todo, advirtió de que continuar la ayuda europea "es clave" porque "es una guerra que nos afecta", y "existencial para la seguridad de los europeos, y si abandonáramos a Ucrania pondríamos en peligro nuestra seguridad a corto o medio plazo", como lo evidencia "la agresividad rusa".

"Lo que está en juego en Ucrania es la seguridad de los franceses para hoy y para mañana", trató de zanjar Macron, que sobre el debate presupuestario en Bruselas mantiene una posición que resumió el jueves en que "si no hay acuerdo de aquí al 31 de diciembre, las negociaciones se reanudarán en el segundo semestre de 2027 evidentemente con mucha más presión".

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Una forma implícita de reconocer que el escenario político habrá cambiado, aunque en paralelo aseguró que en las discusiones entre los Veintisiete "no hay especulaciones sobre las situaciones políticas nacionales", como para querer garantizar que sigue siendo él quien pesa en esa negociación, y no Le Pen.

Mélenchon, al que las encuestas sitúan como el otro candidato que se calificaría junto a la líder de la extrema derecha a la segunda vuelta de las presidenciales, aunque a mucha diferencia y sin posibilidades de llegar al Elíseo, también plantea un giro en la política sobre Ucrania, en la medida en que considera que no hay solución militar y que hay que forzar negociaciones.

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El aspecto más controvertido de su postura, que desarrolló en un mitin multitudinario ante 20.000 personas el pasado día 7 es que planteó una solución que pasaría por una consulta a la población del Donbás, que según sus palabras "tiene derecho de saber si quiere ser ucraniana o rusa".

Es decir, que se trataría de dar la palabra sólo a los habitantes de esta región ucraniana, ahora mayoritariamente ocupada por las tropas rusas, y no a todos los ucranianos, que es lo que alguna vez barajó el presidente, Volodímir Zelenski.

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Una postura muy duramente criticada por el ministro de Exteriores de Macron, Jean-Noël Barrot, que ha descalificado a Mélenchon y a Le Pen como "portavoces del Kremlin", para el que justificar referendos en zonas ocupadas es aceptar la idea de legalizar una invasión y saltarse el derecho internacional.