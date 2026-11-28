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El Ministerio de Trabajo y Pensiones británico (MTP) ha confirmado este sábado que ha sido objeto de un "ataque informático" contra sus sistemas que ha provocado fallos en el servicio.

"Nuestro equipo y expertos informáticos continúan investigando un ataque informático contra los sistemas del MTP", ha explicado un portavoz del Ministerio citado por la cadena Sky News.

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Ahora trabajan en "comprender la causa del intento de obtener acceso no autorizado" con coraboración del Centro Nacional de Seguridad Informática y del Centro Gubernamental de Coordinación Informática. "El MTP tiene planes bien ensayados para estos escenarios y se aplican de forma inmediata", ha resaltado.

El Ministerio ha subrayado que "los pagos de ayudas y pensiones se realizarán con normalidad y nuestro equipo trabaja ya para recuperar los servicios en línea para los usuarios".

El Ministerio ha informado de que no hay pruebas de que se hayan divulgado datos personales, aunque advierte de que la investigación está todavía en marcha.

El comunicado ha sido difundido tras una caída generalizada de los servicios online del Ministerio. Los organismos oficiales detectaron una actividad inusual ya el jueves, por lo que el Ministerio retiró algunos de los sistemas por "precaución". Ya el viernes la oficina del primer ministro del Número 10 de Downing Street confirmó que había un incidentes que inhabilitaba los servicios online del Ministerio, una cartera que realiza unos 2,5 millones de pagos diarios.

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Este podría ser el último de una serie de ataques informáticos como el que afectó a cientos de frigoríficos de supermercados en Francia, Irlanda, Suecia, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos y Estonia. La UE también ha confirmado ataques informáticos con IA en octubre y en agosto dos buques fueron abordados por la Guardia Costera y el FBI de Estados Unidos tras las sospechas de que los piratas informáticos habían conseguido acceder a sus sistemas.

También ha habido caídas de sistemas importantes en Microsoft, el tráfico aéreo estadounidnese o de Reino Unido e incluso en el banco JPMorgan Chase, aunque en estos casos no se ha confirmado que se trate de ataques informáticos.