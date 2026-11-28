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Málaga, 28 nov (EFE).- El Athletic Club venció este sábado en La Rosaleda a un Málaga en crisis en el partido de la decimocuarta jornada de LaLiga EA Sports con cuatro goles de Ohian Sancet, Álex Berenguer, Nico Williams y Hugo Rincón, que cortaron una racha de dos encuentros sin conocer la victoria.

El gol del centrocampista del Málaga Jens Cajuste, que significó el 1-2 en el minuto 36, y los dos tantos de Adrián Niño, nada más comenzar la segunda parte y en el minuto 82, le dieron alguna esperanza al conjunto malagueño, pero los numerosos errores en defensa y la inferioridad física con la que se encontró con su rival en la primera mitad, sentenciaron el partido.

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