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Guayaquil (Ecuador), 27 nov (EFE).- La Policía de Perú, en coordinación con la de Ecuador, detuvo en Lima a un hombre con alerta roja de Interpol y requerido por la Justicia ecuatoriana por los supuestos delitos de asesinato y delincuencia organizada, informó este viernes el ministro ecuatoriano del Interior, John Reimberg.

De acuerdo al funcionario, el hombre, identificado como Edward Washington Lalangui Vega, fue detenido en el distrito San Martín de Porres, de Lima, y era la segunda persona más buscada de la provincia ecuatoriana de El Oro, fronteriza con Perú.

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"Este sujeto responderá a la Justicia ecuatoriana por sus crímenes", escribió Reimberg en su cuenta de X, en la que publicó una foto y un video de la detención de Lalangui por parte de la Policía peruana.

"Como lo he dicho siempre: escóndanse donde se escondan, los vamos a encontrar y atrapar", añadió el ministro.

Ecuador y Perú han estrechado sus relaciones en el ámbito de la seguridad, y el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, y su homóloga peruana, Keiko Fujimori, han acordado cooperar frente al crimen organizado transnacional y compartir experiencias sobre el manejo de cárceles.

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El pasado 19 de noviembre, otra operación entre ambos países terminó en la detención en la provincia ecuatoriana de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, de Jolín Bazán Valderrama, considerado uno de los delincuentes más buscados de Perú y líder de la banda criminal peruana La Jauría. EFE