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Lima, 27 nov (EFE).- Las Fuerzas Armadas de Perú localizaron este viernes el helicóptero que se accidentó el jueves con nueve militares a bordo, durante una misión en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), la mayor cuenca cocalera del país andino, y constataron que ocho de ellos fallecieron y solo uno logró sobrevivir.

El Comando Especial VRAEM, de las Fuerzas Armadas peruanas, confirmó que la aeronave siniestrada es un helicóptero Mi-17 de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), con matrícula FAP-646, que estaba destinado a extraer una patrulla militar de una convulsa área donde realizaba una misión.

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El único superviviente del accidente es el piloto y comandante del helicóptero, Enzo Espinoza, que fue trasladado de urgencia a la capital Lima para recibir atención médica especializada. EFE