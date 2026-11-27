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París, 27 nov (EFE).- Los multimillonarios españoles solo pagaron en 2023 impuestos sobre la renta y el patrimonio equivalentes al 0,12 % de su riqueza estimada por Forbes, mientras que su tipo efectivo total, incluidos los tributos abonados por las empresas que controlan, se situó en el 24 % de sus ingresos económicos, frente al 45 % del conjunto de la población, según un estudio.

El estudio, divulgado en la noche de este viernes, ha sido elaborado por Carmen Durrer de la Sota, investigadora vinculada a la Escuela de Economía de París y al Observatorio Fiscal Internacional, dirigido por el economista Gabriel Zucman, uno de los principales impulsores de una propuesta para establecer un impuesto mínimo global del 2 % sobre los multimillonarios.

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Publicado en la web de Observatorio Fiscal Internacional, el trabajo analiza la riqueza, los ingresos y la carga tributaria de las grandes fortunas españolas mediante la combinación de datos públicos y microdatos fiscales de 2023.

El estudio identifica dos factores que explican la menor tributación efectiva de los multimillonarios.

El primero es el uso de sociedades patrimoniales para canalizar dividendos, que permiten que alrededor del 92 % de las distribuciones quede fuera del impuesto sobre la renta personal. Así, los ingresos individuales sujetos a tributación representan apenas el 4,3 % de sus ingresos económicos, señala el trabajo.

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El segundo factor es la reducida tributación del patrimonio, ya que el tipo efectivo del impuesto sobre la riqueza equivale al 0,04 % del patrimonio estimado por Forbes, principalmente por las exenciones fiscales y la infravaloración de determinados activos en las reglas de valoración tributaria.

La aurora del estudio también ha calculado el impacto potencial de un impuesto mínimo del 2 % sobre la riqueza de las grandes fortunas. Según sus simulaciones, esta medida podría generar entre 2.500 y 7.900 millones de euros de recaudación, dependiendo de la base imponible elegida y del grado de cumplimiento fiscal.

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Para estimar el patrimonio de los multimillonarios, el trabajo utiliza la clasificación Forbes Real-Time Billionaires, que ofrece estimaciones diarias desde 2019, y la lista anual The World's Billionaires, publicada desde 1987.

En 2023, el 66,4 % de la riqueza del grupo analizado correspondía a participaciones en empresas cotizadas.

Pero el estudio también recoge el aumento de las grandes fortunas en España y destaca que su riqueza conjunta pasó de 121.000 millones de euros a finales de 2019 a 210.000 millones en diciembre de 2025, un crecimiento nominal anual del 9,7 %.

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Amancio Ortega, fundador de Inditex, concentraba el 59 % del patrimonio total del grupo a finales del pasado año.

En noviembre de 2026, la última observación disponible, Forbes contabilizaba 41 multimillonarios residentes en España, con una riqueza conjunta de 252.000 millones de euros.

En relación con el producto interior bruto (PIB), el patrimonio de este grupo ha pasado de representar el 2,5 % en 1988 al 14 % en 2026.

Por último, la investigación subraya que estas estimaciones son provisionales, ya que se basan en la combinación de datos públicos y microdatos tributarios individuales, por lo que señala que los resultados podrían mejorarse mediante el acceso a información administrativa más completa.EFE

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