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La Paz, 27 nov (EFE).- El exjefe de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn) de Bolivia Ángel Morales fue detenido este viernes, dentro de una investigación por presuntamente haber recibido dinero del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, informó la Fiscalía boliviana.

Morales quedó detenido en la noche, tras declarar ante el Ministerio Público en la región oriental de Santa Cruz en una causa abierta por el posible delito de "concusión", dijo a los medios una de las fiscales del caso, Ana Luisa Heredia.

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Heredia explicó que la investigación al exjefe policial se abrió después de que un venezolano identificado como parte de la seguridad de Marset en Bolivia lo involucró recientemente en una supuesta entrega de dinero de parte del uruguayo.

"Él (Morales) ha negado todos estos hechos, sin embargo, existen ciertos elementos que van a ser puestos a consideración de un juez para que determine lo que corresponda", indicó la fiscal.

Medios locales reportaron que después de quedar detenido, Morales fue trasladado a las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc), donde permanecerá hasta comparecer ante un juez cautelar.

Morales fue jefe de la Felcn desde fines de julio de 2025 hasta el cambio de Gobierno en noviembre del mismo año.

Sebastián Marset fue capturado en marzo pasado en Santa Cruz y enviado de inmediato a EE.UU., tras haber evadido un primer intento de detención en 2023 también en Bolivia.

En un testimonio difundido esta semana por medios locales, el supuesto guardaespaldas de Marset aseguró que trabajó en ese puesto desde julio de 2025 y acusó al exfiscal general Roger Mariaca de recibir dinero mensualmente a cambio de dar protección y alertar al uruguayo de posibles movimientos policiales para atraparlo.

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Mariaca fue destituido y encarcelado a fines de septiembre, acusado por el Gobierno boliviano de supuestamente liderar una organización criminal para proteger al "narcoterrorismo", por sus supuestos vínculos con Marset.

La fiscal Heredia señaló que dentro del caso contra Ángel Morales, también es investigada la abogada Nadia Beller, expareja del consultor político argentino Fernando Cerimedo.

El venezolano que trabajó con Marset señaló a la también operadora política como supuesta intermediaria entre el uruguayo y Roger Mariaca, algo que Beller negó en sus redes sociales.

La abogada está asilada en México desde hace poco más de dos semanas, alegando que sufría "acoso y revictimización por parte del Estado boliviano" por sus acusaciones contra Cerimedo, quien está encarcelado desde agosto en Bolivia por supuesta tentativa de feminicidio contra Beller y por enriquecimiento ilícito. EFE

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