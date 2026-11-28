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Al menos tres personas, entre ellos un niño de diez años, han muerto y otras tres han resultado heridos en una serie de ataques perpetrados este viernes por los rebeldes hutíes contra zonas residenciales de la provincia yemení de Taiz, en el suroeste del país, en una jornada marcada también por el cruce de bombardeos con la coalición internacional liderada por Arabia Saudí.

De acuerdo con fuentes locales citadas por la agencia oficial de noticias yemení Saba, las fuerzas hutíes han empleado drones, cohetes y francotiradores contra áreas pobladas de Taiz, provocando el fallecimiento de tres personas, entre ellas la de un menor de diez años y su padre.

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En el marco de estas acciones, una niña de 18 meses ha sufrido heridas por impacto de proyectiles en el distrito de Sabir al Mawadim, mientras que una mujer ha resultado herida por disparos de francotiradores cuando trataba de ponerse a salvo.

Por su parte, la cadena de televisión Al Masirah, vinculada a la insurgencia hutí, ha denunciado que tres bombardeos aéreos de la coalición encabezada por Riad han alcanzado una central eléctrica en la ciudad portuaria de Moca, situada también en la gobernación de Taiz.

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De forma paralela, las defensas antiaéreas de Arabia Saudí han interceptado y destruido un misil de crucero lanzado por los rebeldes yemeníes contra la capital saudí, Riad, según ha confirmado en un comunicado el portavoz de la coalición militar, el general Turki al Maliki.

Estos ataques se enmarcan en los nuevos combates tras la ofensiva a gran escala lanzada el pasado 3 de septiembre en el oeste del país a lo que la coalición internacional encabezada por Riad ha respondido con una contraofensiva pocas semanas después para recuperar el control de la totalidad de Yemen, con pocos avances por el momento.

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