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Islamabad, 28 nov (EFE).- Pakistán y Turquía han condenado los recientes ataques hutíes contra Arabia Saudí y se han comprometido a intensificar sus esfuerzos para apoyar a Riad en el marco del pacto de defensa conjunta de los tres países, tras una reunión de alto nivel realizada en Islamabad.

"Las tres partes reiteraron su firme condena de los persistentes y atroces ataques de la milicia hutí contra la población civil y las infraestructuras civiles del Reino de Arabia Saudí, y reafirmaron su determinación colectiva de continuar e intensificar los esfuerzos para apoyar al Reino en la salvaguarda de su seguridad", declaró ministro de Exteriores paquistaní, Ishaq Dar, en una rueda de prensa a última hora del viernes.

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Sin embargo, el máximo órgano de decisión del Acuerdo Tripartito de Defensa Conjunta de La Meca (MJDA) no anunció nuevas medidas militares para contrarrestar los ataques hutíes.

En la reunión del viernes, Pakistán estuvo representado por Dar; el ministro de Defensa, Khawaja Muhammad Asif; y el jefe del Ejército, Asim Munir.

Arabia Saudí envió al ministro de Defensa, el príncipe Khalid bin Salman; al ministro de Exteriores, el príncipe Faisal bin Farhan, y al jefe del Estado Mayor, el general Fayyad bin Hamed Al-Ruwaili. La delegación turca estuvo compuesta por el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan; el ministro de Defensa, Yaşar Güler; y el jefe del Estado Mayor, el general Selçuk Bayraktaroğlu, explicó Islamabad.

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Pakistán ya había desplegado un contingente militar en Arabia Saudí en abril, que incluía aviones de combate y aeronaves de apoyo, en virtud de un acuerdo bilateral de defensa que ambos países firmaron en septiembre de 2025, según indicó el Ministerio de Defensa saudí en un comunicado en aquel momento.

El Ejército paquistaní también ha confirmado el despliegue de tropas en territorio saudí, sin mencionar ningún despliegue en Yemen. Ankara declaró la semana pasada que su país estaba prestando apoyo defensivo a Arabia Saudí.

Los tres países han calificado en repetidas ocasiones el MJDA como un pacto defensivo que no va dirigido contra ningún país. En virtud del acuerdo, un ataque contra un Estado miembro se considera un ataque contra todos.

La reunión en Islamabad tiene lugar en un momento en que las hostilidades entre Arabia Saudí y la milicia hutí de Yemen se han recrudecido, poniendo en peligro el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz y el estrecho de Bab al-Mandab, dos de los puntos estratégicos marítimos más importantes del mundo. EFE

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