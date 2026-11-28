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Redacción América, 27 nov (EFE).- El presidente de Colombia, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, expresó su apoyo a Santiago Abascal, candidato del también ultraderechista partido VOX, de cara a las elecciones generales que se celebrarán en España este domingo.

"Querido amigo, España se merece un presidente como tú", aseguró De la Espriella en un video difundido en la cuenta de X de Abascal, donde le deseó "la mejor de todas las suertes" en los comicios.

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El presidente colombiano cerró su mensaje con un "firme por España y firme por la patria", el eslogan que popularizó durante su campaña presidencial y que lo llevó a ser elegido el pasado junio en las urnas.

Abascal y De la Espriella se encontraron en Madrid en enero y se han expresado apoyo en varias ocasiones. El candidato de VOX también respaldó al presidente colombiano cuando este estaba en campaña. EFE