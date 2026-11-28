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Las autoridades del este de Libia han anunciado este viernes que se han rescatado ocho embarcaciones en las que navegaban 240 migrantes de diversas nacionalidades y que posiblemente buscaban llegar a territorio europeo, según ha informado la Guardia Costera y la Agencia de Seguridad Portuaria del país en un comunicado.

"En el marco de los esfuerzos continuos que realiza este servicio y en el contexto de las misiones humanitarias y nacionales que se le han encomendado, las unidades han llevado a cabo una operación de rescate marítimo, consistente en el rescate de embarcaciones utilizadas para la inmigración irregular, al noreste de la ciudad de Tobruk, dentro de la zona de competencia marítima del sector", reza el comunicado.

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Asimismo, la agencia ha indicado que los migrantes eran nacionales de Bangladesh, Egipto, Pakistán y Etiopía y que las operaciones de rescate se llevaron a cabo en incidentes separados dentro del área marítima de responsabilidad de las autoridades del este, que se extiende desde el golfo de Bomba en el oeste hasta Al Bardi en el este.

Apenas 300 kilómetros separan la costa libia de algunas de las islas del sur de Italia, que lleva varios años colaborando con las dos autoridades que rigen el país africano, tanto en materia de migración como de energía. De la misma forma, Italia lleva años participando en la financiación y formación de las autoridades marítimas libias, a pesar de los denuncias de abusos y torturas contra población migrante.

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