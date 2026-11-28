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La selección española femenina de fútbol goleó (3-0) a Chile este sábado en el Estadio Reino de León, un partido amistoso que sirvió para el debut con la campeona del mundo de hasta cinco futbolistas, mención especial para una Cecilia Marcos que además marcó.

Las de Sonia Bermúdez cumplieron en el penúltimo ensayo del 2026, el último será el viernes contra Venezuela en A Coruña, marcado por la renovación que experimentó la seleccionadora. España abrió la lata a los dos minutos, con Claudia Pina, y tuvo calma para encontrar huecos ante un rival que no exigió demasiado.

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La campeona del mundo, con el objetivo de repetir título el próximo verano en Brasil, imprimió un buen ritmo de juego aunque falló la puntería. La propia Pina falló un penalti y, en el segundo tiempo, también Aitana Bonmatí perdonó una pena máxima, aunque del rechace llegó el 2-0 de Fiamma Benítez. Con el partido encarrilado, la última media hora fue para las caras nuevas. Además de Silvia Cristóbal en el once titular, debutaron con la absoluta Cecilia Marcos, Jùlia Bartel, Sara Ortega y Lucía Rodríguez, pero España mantuvo su ambición ofensiva, e incluso Marcos pudo estrenarse con gol, el 3-0 en el minuto 75.

La juventud y la falta de minutos juntas no fue problema, para añadir un gran sabor de boca al duelo celebrado ante un animoso feudo leonés. España dejó la portería a cero, se defendió bien, y tuvo el acierto necesario ante la poblada defensa chilena. El 1-0 de Pina, en un centro de Bonmatí que no atajó bien la portera, puso la alfombra roja a la anfitriona.

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Olga Carmona, capitana en León, vio cómo el larguero evitaba el 2-0 y, a la media hora, Pina estrelló también con la madera su lanzamiento de penalti. Las de Luis Mena avanzaron por la banda derecha en un par de ocasiones, con un buen repliegue de las locales, como una Aitana Bonmatí que volvía con ganas a la 'Roja'.

Edna Imade tuvo otro par de ocasiones antes del descanso y Fiamma Benítez se quedó con las ganas. Sin embargo, la futbolista del Atlético estuvo atenta para el rechace de otro penalti fallado, esta vez lanzado por Aitana, para hacer el 2-0 antes de la hora de encuentro. Sin duda las paradas de Ryann Torrero destacaron en una Chile que no supo frenar el juego de las de Bermúdez.

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Como avisó en la previa, la seleccionadora repartió minutos, y las jóvenes debutantes dejaron su buena huella. Cecilia Marcos firmó el 3-0, bien en el segundo palo, y Jùlia Bartel demostró su buen inicio de temporada con la Juventus liderando a la 'Roja'. La portera chilena evitó una goleada mayor, pero España cumplió en León, despidiendo ya el 2026, con talento por explotar.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ESPAÑA, 3 - CHILE, 0. (1-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

ESPAÑA: Misa; Jana (Lucía, min.65), Silvia, Laia Codina, Olga Carmona (Corrales, min.76); Serrajordi (Marcos, min.65), Aitana (Bartel, min.65), Fiamma (Ortega, min.65); Eva Navarro (Marín, descanso), Claudia Pina (Pinedo, descanso) y Edna Imade (Salma, min.76).

CHILE: Torrero; Figueroa (Hernández, min.83), Cifuentes, Valentina Díaz, Acevedo; Cortés, Nerea Sánchez (Álvarez, min.65), Jiménez; Pardo (Heyermann, min.83), Valencia (Mardones, min.65) y Keefe (Moreno, min.83).

--GOLES:

1 - 0, min.2, Pina.

2 - 0, min.56, Fiamma.

3 - 0, min.75, Marcos.

--ÁRBITRA: Carolina Lanssens (BEL). Sin amonestadas.

--ESTADIO: Reino de León.