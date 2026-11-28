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Redacción Deportes, 28 nov (EFE).- George Russell (Mercedes) ha asegurado este sábado que su monoplaza, con el que se ha adjudicado la pole en el Gran Premio de Catar, "ha sido brillante desde la primera vuelta de los entrenamientos libres" en el Circuito Internacional de Lusail.

En declaraciones a la retransmisión oficial de la carrera, el piloto británico ha ensalzado que "siempre es increíble" pilotar en tierras cataríes al ser un circuito "muy rápido y disfrutable", con un trazado que le hace ser "de los mejores del calendario".

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Russell, que ha apelado a "pensar ya en la carrera de mañana", se ha mostrado satisfecho de superar a su compañero, Andrea Kimi Antonelli, después de estar a sus espaldas en todas las sesiones de libres: "Me he sentido muy cómodo. Es genial regresar a la pole".

Preguntado por el dominio de Mercedes, ha explicado que Catar es el primer circuito de alta velocidad que se encuentran tras las mejores de Malasia, por lo que han podido "mostrar las cargas que tenemos en las curvas" y cómo han mejorado el coche desde mitad de temporada.

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