28/11/2026 María Alfonsín y su ya marido tras darse el 'sí, quiero' EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

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María Alfonsín, hija menor de Jaime Alfonsín, quien fuera jefe de la Casa del Rey y actual consejero privado de Felipe VI, ha celebrado este sábado uno de los días más especiales de su vida al contraer matrimonio en Madrid.

La joven ha dado el paso de pasar por el altar en una celebración que ha despertado interés por la estrecha relación que su familia mantiene con la Casa Real. Su padre, uno de los hombres de máxima confianza del monarca durante décadas, ha acompañado a su hija en esta jornada tan señalada.

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La ceremonia ha tenido lugar en la iglesia de la Concepción Real de Calatrava, conocida popularmente como las Calatravas, y posteriormente los invitados se han trasladado al Casino de Madrid para continuar con la celebración.

Aunque se esperaba una jornada marcada por rostros conocidos del entorno social, uno de los invitados que hemos podido captar a su llegada ha sido Fernando Almanza, en una boda en la que la discreción ha sido una de las protagonistas.

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