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Redacción Deportes, 28 nov (EFE).- George Russell amplificó el dominio de Mercedes en el Gran Premio de Catar y consiguió la pole tras desbancar a su compañero, Andrea Kimi Antonelli, gran dominador del fin de semana en los entrenamientos, con un tiempo de 1:21.695 en su primer intento.

El británico aprovechó su oportunidad para asentarse en la cabeza de la clasificación y maximizar sus posibilidades en la pelea por el subcampeonato del Mundial de pilotos. Antonelli fue segundo en un doblete de la escudería alemana, muy por delante de los McLaren de Lando Norris y Óscar Piastri.

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