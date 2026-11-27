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Yutong inaugura en Santiago de Chile su primer centro de servicio integral de operación directa en América Latina

PR Newswire

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SANTIAGO, Chile, 27 de noviembre de 2026

SANTIAGO, Chile, 27 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Yutong Bus, fabricante mundial de vehículos comerciales, inauguró su Centro de Servicio de Chile en Santiago, con lo que estableció su primer centro de servicio de operación directa en América Latina. El centro integra servicios de mantenimiento, suministro de repuestos, capacitación y entrega de vehículos, y representa otro hito en la expansión de la red global de servicio de Yutong.

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Las instalaciones, de aproximadamente 5000 metros cuadrados, de los cuales más de 1500 están destinados al almacenamiento de repuestos, funcionan como centro de la red de servicio de Yutong en todo el país. Esta red cuenta con seis estaciones de servicio autorizadas, un equipo de servicio móvil y dos distribuidores autorizados de repuestos.

Fortalecimiento de los servicios del ciclo de vida para el éxito a largo plazo del cliente

El centro de servicio cuenta con un área de mantenimiento y reparación, un depósito de repuestos, un aula y un espacio para prácticas de capacitación, un área de exhibición y entrega de vehículos, y oficinas.

Zhou Ruipeng, director del Departamento de Servicio Internacional de Yutong Bus, afirmó: "En el centro de servicio de Chile, los clientes tienen acceso a asistencia técnica y a un suministro local confiable de repuestos. Esto, sumado a la capacitación teórica y práctica, contribuye a fortalecer sus capacidades operativas y de mantenimiento, mejorar la eficiencia y garantizar el buen funcionamiento de las flotas".

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El centro cuenta con cinco puestos de mantenimiento estándar, equipados con herramientas y equipos profesionales para el mantenimiento de autobuses. Gracias a un proceso de inspección de tres etapas, más de 30 procedimientos de servicio y siete estándares de servicio básicos, ofrece un servicio constante y eficiente. Además, cuenta con equipos especializados y sistemas de diagnóstico para baterías, motores y sistemas de control electrónico, que fortalecen su capacidad para realizar el mantenimiento de vehículos de nuevas energías.

El almacén de repuestos cuenta con un inventario de 4400 referencias que abarcan todas las categorías de productos, con una tasa de disponibilidad de al menos el 85 %. Las piezas de uso frecuente están fácilmente disponibles localmente, mientras que los sistemas de gestión digital y de inventario desplegados en otras regiones ayudan a mejorar la precisión y la eficiencia del suministro de piezas.

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El centro cuenta con dos espacios exclusivos para capacitación y procedimientos estandarizados para el mantenimiento rutinario, el diagnóstico de fallas y el servicio de sistemas de alta tensión. Mediante una combinación de capacitación teórica y práctica, el centro ayuda a los clientes, al personal de servicio de Yutong y a los técnicos externos autorizados a fortalecer sus conocimientos y habilidades locales para el mantenimiento de autobuses de nuevas energías.

Además, el centro está integrado con la plataforma digital de servicio Link+ de Yutong, que conecta las operaciones inteligentes de los vehículos, los servicios de repuestos, la asistencia técnica y la información de atención al cliente. Al permitir la digitalización, visualización y trazabilidad de los procesos de servicio, la plataforma mejora la capacidad de respuesta, la coordinación y la eficiencia de la gestión operativa.

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Un compromiso a largo plazo con Chile mediante la localización y el desarrollo sostenible

Desde su llegada a Chile en 2005, Yutong ha entregado más de 800 autobuses eléctricos a batería al país. A medida que el país avanza en el desarrollo del transporte público basado en nuevas energías, Yutong continúa fortaleciendo su red de servicio local para mejorar la asistencia posventa.

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El compromiso a largo plazo de Yutong con Chile también se extiende a las iniciativas medioambientales. En el marco de su compromiso global "One Bus, One Tree" (Un autobús, un árbol), Yutong plantó 700 árboles autóctonos en el Parque Urbano Quebrada de Macul en Santiago en 2024 y otros 1000 en 2025. La iniciativa de plantación incluye riego por goteo y un plan de mantenimiento de tres años.

El centro también crea puestos de trabajo locales en el sector de servicios técnicos y cuenta con un equipo de 12 personas, entre las que se incluyen ocho empleados locales y cuatro ingenieros de servicio. Además de las operaciones diarias, el centro contribuye a desarrollar conocimientos especializados a nivel local sobre la operación y el mantenimiento de vehículos de nuevas energías mediante capacitaciones dirigidas a conductores, personal de mantenimiento y técnicos de servicio externos. Asimismo, las alianzas con instituciones educativas ofrecen formación técnica y oportunidades de desarrollo profesional a los jóvenes.

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Tras la apertura en Chile, está prevista la apertura sucesiva de centros de servicio locales en los Países Bajos, Kazajistán y España, lo que ampliará la capacidad de Yutong para brindar soporte a los clientes a nivel local durante todo el ciclo de vida del vehículo.

Para obtener más información, visite https://en.yutong.com/.

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FUENTE Yutong Bus