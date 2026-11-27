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San José, 27 nov (EFE).- La relatora de la ONU sobre los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, calificó este viernes de un "insulto" a Naciones Unidas que prohibieran su entrada a Costa Rica tras ser acusada de supuestos "vínculos con actos terroristas", desencadenando fuertes críticas contra el Gobierno costarricense.

Albanese acudía al país para recibir este viernes un doctorado honoris causa por la estatal Universidad de Costa Rica (UCR) debido a su trabajo en defensa de los derechos humanos y el derecho internacional, un evento en el que finalmente participó de manera virtual desde una sala del aeropuerto Juan Santamaría, a las afueras de San José.

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La relatora, cuya asistente Teresa Rosella sí pudo entrar al país y recibió el certificado de la UCR, calificó en declaraciones a EFE la actuación del Gobierno de Costa Rica como un "insulto" a la ONU y le acusó de divulgar "información falsa" sobre ella y de violar la Convención sobre los privilegios e inmunidades de los funcionarios diplomáticos.

La polémica se desató el jueves cuando la Dirección de Migración prohibió el ingreso de la relatora al país debido a una "alerta internacional" por "vínculos con actos terroristas".

"Es un insulto a las Naciones Unidas y lo que me molesta más son las insinuaciones de que tengo vínculos con los terroristas, eso es difamación pura", dijo Albanese a EFE vía telefónica desde el aeropuerto.

La jurista italiana -una de las primeras voces que denunció internacionalmente que Israel estaba cometiendo un genocidio en Gaza- fue ovacionada en la ceremonia de entrega del doctorado honoris causa cuando apareció en una pantalla de forma virtual y dijo a EFE que se lleva consigo ese "amor" y la "reacción muy fuerte" de diversos sectores políticos, académicos y de organizaciones de la sociedad civil.

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Las críticas contra el actual Gobierno de Costa Rica estuvieron encabezadas por varios expresidentes, entre ellos Luis Guillermo Solís (2014-2018), que afirmó a EFE que en los gobiernos derechistas de Rodrigo Chaves (2022-2026) y el actual de Laura Fernández (2026-2030), el país ha sufrido "un agravamiento de la crisis reputacional".

"Me parece que es inexorable este deterioro, principalmente porque Costa Rica siempre se caracterizó por ser defensor del derecho internacional y ese constante, este principio de nuestra política exterior, ha sido severamente dañado (...) Nuestro país está enfrentando ahora una crisis que tiene que ver con el abandono de lo que ha sido una larga tradición de defensa de la libertad de expresión, libertad de prensa y derecho internacional", dijo Solís.

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Óscar Arias, premio Nobel de la Paz 1987 y también expresidente (1986-1990 y 2006-2010), escribió en sus redes sociales: "Nuestros líderes políticos llevan cuatro años y medio sin gastar zapatos porque solo saben andar de rodillas".

"Hace 40 años nos opusimos a la política belicista de Washington para Centroamérica con valentía e hidalguía (...) Hace 40 años le dimos dignidad a nuestro país. Hoy, nos han convertido de nuevo en una República bananera", cita el texto de Arias.

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El expresidente aseguró que en la actualidad Costa Rica "recibe órdenes de Estados Unidos" y que "servilismo" es el nombre de su política exterior.

La diputada del opositor Frente Amplio, Joselyn Sáenz, calificó por su parte como "inaceptable", "arbitrario" y violatorio del derecho internacional negar el ingreso a Costa Rica a la relatora de la ONU.

"Es una arbitrariedad que pone en riesgo el prestigio internacional y las obligaciones de Costa Rica sobre el trato a representantes de la ONU", señaló la congresista.

Desde el exterior, también organizaciones como Amnistía Internacional (AI) calificaron de "vergonzoso" que se negara el acceso al país a Albanese, "quien ha sido objeto de represalias, sanciones y otros ataques por su labor en la búsqueda de justicia".

"Instamos a Costa Rica a permitir el ingreso de Francesca, en lugar de impedirlo. La libertad de expresión, la libertad académica y el derecho al debate abierto deben ser respetados", subrayó AI en X.

La Sala Constitucional de Costa Rica dio curso el jueves a un recurso de hábeas corpus en favor de Albanese que ordenó como medida cautelar que la relatora no fuera expulsada del país. Las autoridades del Ejecutivo tienen hasta este viernes para rendir un informe al tribunal y el recurso podría ser resuelto hoy mismo.

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La relatora dijo sin embargo a EFE que aunque es un "don" que Costa Rica conserve la independencia judicial y de prensa, su intención es tomar un vuelo en las próximas horas.

"Voy a volver a este país cuando esté libre de gobiernos pro apartheid", aseveró.

El rector de la UCR, Carlos Araya, dijo que "frente a la injusticia la UCR jamás elegirá el silencio" y calificó como "una vergüenza" la prohibición de ingreso al país a la relatora.

Todo esto ocurre mientras Costa Rica promueve la candidatura de la costarricense Rebeca Grynspan para la secretaría general de la ONU.

"El gobierno que actúa de esta forma y que apoya una candidatura internacional de Costa Rica, le pone a esa candidatura una situación de presión verdaderamente seria", declaró el expresidente Solís.