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Cracovia (Polonia), 27 nov (EFE).- El Gobierno de Polonia firmó este viernes un contrato con la empresa estadounidense Palantir, del controvertido magnate Peter Thiel, para dotar al Ejército de un software basado en inteligencia artificial (IA), pese a las críticas y dudas sobre la seguridad de los datos recabados.

En una rueda de prensa en Varsovia tras la rúbrica del acuerdo, el ministro de Defensa polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz, lo defendió como totalmente transparente y señaló las garantías que incluye sobre el control exclusivo polaco sobre los datos.

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Kosiniak-Kamysz aseguró que "todos los servidores, claves e información están y estarán en posesión exclusiva del Ejército polaco", e insistió en que "probablemente no haya habido un contrato más cuidadosamente examinado" que éste.

El acuerdo se refiere a una herramienta de apoyo para la toma de decisiones militares basada en IA -vinculada al sistema Maven Smart System bajo el nombre Saturn- que operará en el Estado Mayor General y en las cuatro ramas militares.

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El ministro equiparó la trascendencia del acuerdo con las adquisiciones de cazas F-35 y los helicópteros Apache, y destacó su "impacto transformador en la capacidad defensiva" de las Fuerzas Armadas del país.

Los contratos que ha firmado Palantir en Europa han generado una notable controversia debido al procesamiento de datos delicados (militares, policiales y sanitarios) a través de un software opaco, a los vínculos de esta compañía con las agencias de inteligencia estadounidenses y a la ideología antiliberal de Thiel.

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Por ello, algunos expertos plantean que el uso de la tecnología de Palantir implica riesgos de vigilancia, dependencia legal de Estados Unidos y falta de soberanía digital.

Esta semana, la defensora del Pueblo polaca, Sylwia Gregorczyk-Abram, había pedido al Ministerio de Defensa explicar si la cooperación con Palantir respeta las garantías constitucionales y europeas de privacidad y si la empresa podrá recopilar datos sin supervisión y procesarlos automáticamente.

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Gregorczyk-Abram expresó su preocupación porque un sistema diseñado para gestionar información militar pudiese acabar procesando también datos personales de civiles, activistas o personas bajo investigación, sin límites públicos suficientemente claros.

También la fundación "Nasze Dane" (Nuestros Datos) y otras organizaciones de defensa de la privacidad habían pedido al Gobierno una auditoría independiente antes de firmar del contrato este viernes.

En la vecina Alemania, el Ejército ha rechazado utilizar los servicios de Palantir y está tratando de encontrar una alternativa que pueda proporcionar resultados similares. EFE