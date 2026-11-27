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El patinador estadounidnese Ilia Malinin estableció este viernes un nuevo récord mundial en el Programa Corto del patinaje artístico sobre hielo gracias a una espectacular exhibición de saltos en el Trofeo NHK que se disputa en Japón.

El estadounidense, triple campeón del mundo y que el pasado mes de febrero en los Juegos Olímpicos de Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia) sorprendió al quedarse fuera del podio, se quedó boquiabierto al conocer la puntuación de 114,81 puntos, superando en 0,84 puntos el récord anterior establecido por su compatriota Nathan Chen en los Juegos Olímpicos de Pekín del año 2022.

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"No esperaba conseguir una puntuación tan alta, pero creo que estar en Japón y que el público japonés encendiera en mí el fuego para dar lo mejor de mí mismo, me ayudó mucho a conseguir esa puntuación", indicó Malinin, que ahora podría batir la plusmarca mundial del Programa Largo también en poder de Chen con 335,30 puntos.