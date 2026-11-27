14/04/2024 Isabel Pantoja EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Por fin conocemos la reacción de Isabel Pantoja a la inesperada reconciliación de sus hijos Kiko Rivera e Isa Pantoja después de seis años sin hablarse, que se ha materializado este jueves con un encuentro privado a solas en la casa del dj en Sevilla, en el que pudieron hablar sobre sus sentimientos y dar un paso de gigante para sellar definitivamente la paz después de reencontrarse el pasado domingo en la fiesta del segundo cumpleaños de la hija de Anabel Pantoja, Alma, y saludarse cordialmente dejando a un lado sus diferencias en un día tan especial para su prima.

Un encuentro del que la cantante de 'Marinero de luces' se enteró, según ha revelado el periodista Kike Calleja en 'Vamos a ver', por su sobrina, y cuando pasó la celebración llamó a su hijo para preguntarle cómo había sido coincidir con su hermana. Kiko le habría dicho que había ido bien, y le habría comentado que había visto a Isa tranquila, y aunque la artista no quiso entrar en más detalles, sí le dijo que se alegraba mucho por él.

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Días después, el dj fue el que telefoneó a su madre para comunicarle que Isa y él se iban a reunir este jueves en su casa, y la reacción de Pantoja fue de lo más significativa, ya que según el tertuliano no habría dudado en advertir a su hijo y aconsejarle que tuviese "dos dedos de frente" y "cuidado con Asraf".

Una información que ha ampliado su compañero Pepe del Real, que ha asegurado que Isabel está "súper contenta" por la reconciliación entre sus hijos y lo único que le interesa ahora mismo es volver a reunirse con todos sus nietos -los tres hijos de Kiko y los dos de Isa-, ya que es su gran deseo. Una "ecuación familiar" en la que el colaborador ha dejado claro que no entra Asraf bajo ningún concepto, ya que la cantante no tiene ningún tipo de intención de volver a verle la cara al marido de su hija.

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Además, Marisa Martín Blázquez ha contado, citando al entorno más próximo de la peruana, que decidió ir a casa de su hermano porque los mensajes que le envió tras su reencuentro en el cumpleaños de Alma le parecieron lo suficientemente sinceros, pero de momento iría con pies de plomo porque quiere ver cómo va avanzando la cosa para que no pase lo mismo que otras veces. De ahí que los hermanos solo hayan hablado de su relación para solucionar sus diferencias, pero no hayan entrado ni en el tema de su madre ni en el de sus respectivas parejas.

Por último, Carmen Borrego, que tiene muy buena relación con Isa, ha opinado que conociéndola como la conoce tiene claro que su reconciliación con Kiko no va a ser a cualquier precio, por lo que cree que si hacen las paces definitivamente será con sus condiciones y su hermano tendrá que aceptar a su familia, de la que Asraf es una parte fundamental.

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