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MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Politécnica Superior de CUNEF Universidad incorpora a su oferta académica el Grado en Ingeniería de Organización Industrial, a partir del curso 2027-2028, una nueva titulación orientada a formar profesionales capaces de diseñar, gestionar y mejorar los servicios y los sistemas productivos de las empresas.

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La institución académica ha destacado que la titulación responde "a la creciente demanda de perfiles que combinen ingeniería, gestión empresarial y tecnologías avanzadas para elevar la calidad, la eficiencia y la experiencia de cliente de los procesos y servicios que ofrecen las organizaciones".

Con sede en Ciudad Universitaria de Madrid, la Escuela Politécnica Superior impartirá el nuevo grado de forma presencial, en cuatro cursos académicos. La docencia se ofrecerá en español o en inglés, y se apoyará en la ingeniería de datos y la inteligencia artificial como herramientas con las que abordar la mejora continua de servicios y procesos.

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Desde CUNEF Universidad han señalado que el plan de estudios combina "una sólida base científica y tecnológica con una formación especializada en organización de la producción, dirección de operaciones, logística y gestión de proyectos".

Sobre ese fundamento se construye un enfoque transversal de diseño y mejora de servicios: junto con conocimientos de economía, finanzas y dirección de empresas, la inteligencia artificial, la ingeniería de datos y la automatización se aplican para medir, rediseñar y optimizar la forma en que se prestan los servicios.

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A lo largo del programa, el alumnado aprenderá a rediseñar y optimizar servicios, procesos e instalaciones industriales; planificar la producción y las cadenas de suministro; aplicar técnicas de simulación para anticipar el impacto de cada mejora; utilizar datos e inteligencia artificial para elevar la eficiencia y la calidad de los servicios; y dirigir proyectos tecnológicos y equipos multidisciplinares.

Entre sus ámbitos de desarrollo profesional se encuentran la consultoría tecnológica y de operaciones, la dirección de operaciones, la logística y la cadena de suministro, la gestión de proyectos industriales, la analítica de datos aplicada a la industria, la automatización y la transformación digital, siempre con la mejora continua de servicios y procesos como hilo conductor.

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CALIDAD, INNOVACIÓN Y CONEXIÓN CON EL ENTORNO PROFESIONAL

La nueva titulación se integrará en el modelo educativo de CUNEF Universidad, caracterizado por el rigor, la innovación, la excelencia, la visión internacional y la estrecha conexión con el entorno profesional. Este enfoque busca formar perfiles altamente cualificados, con pensamiento crítico, competencias digitales, capacidad de liderazgo y preparación para desenvolverse en contextos de transformación constante.

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La Escuela Politécnica Superior de CUNEF Universidad cuenta con cerca de 1.000 estudiantes y desarrolla su actividad académica en su campus de Ciudad Universitaria de Madrid.

Su oferta incluye otras 7 titulaciones con alta demanda, como el Grado en Ingeniería Informática, el Grado en Ingeniería Matemática, Grado en Ciencia de Datos, así como el Doble Grado en ADE e Ingeniería Informática, el Doble Grado en Economía e Ingeniería Matemática, el Doble Grado en ADE y Ciencia de Datos y el Doble Grado en Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos.

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Estas dobles titulaciones aportan, además, a los estudiantes una formación multidisciplinar y un perfil diferencial para "destacar en un mercado laboral cada vez más competitivo, en el que la especialización y la versatilidad resultan determinantes".

Además, todos los estudiantes de grado de CUNEF Universidad pueden completar sus estudios con un Minor, una especialización impartida en inglés en una de las nueve disciplinas disponibles. Los Minors se cursan de forma progresiva a lo largo del grado, con una planificación académica compatible con las clases y obligaciones de la titulación principal.

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Entre las opciones más vinculadas al ámbito STEM se encuentran el Minor in Data Science, el Minor in Artificial Intelligence o el Minor in Robotics, que permiten ampliar la formación con competencias complementarias y reforzar el carácter diferencial de su perfil profesional.