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Sevilla (España), 27 nov (EFE).- El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, se felicitó por la "mucha moral" con vistas al partido de mañana "ante un equipo difícil como el Rayo Vallecano" que acumulan sus hombres gracias al "logro importante" de haber asegurado su continuidad en la Liga de Campeones.

Esta "clasificación en 'Champions'" deja "una sensación positiva en todos los sentidos" en Pellegrini, para quien sumar "doce de quince puntos es un buen rendimiento: el plantel ha tenido la madurez de no dejar nunca la Liga de lado" durante la campaña europea, "que es lo que siempre" ha "intentado inculcar", apuntó.

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Esta buena marcha en Europa, sin embargo, no debe suponer según Pellegrini "un exceso de confianza" en LaLiga, ya que se trata de "dos competiciones distintas" que esta semana afronta con las bajas del argentino Gio Lo Celso, con "un problema de rodilla", y Dani Ceballos, quien "tampoco está en condiciones de jugar" por arrastrar dolores "en la columna vertebral".

Al contrario, el Betis recuperará para este duelo al canterano Morante, que "ya entrenó con normalidad durante prácticamente toda la semana" tras casi un mes de ausencia, y no "tendrá ningún problema" para contar con el marroquí Abde Ezzalzouli, que se ausentó de la sesión de trabajo debido a "un golpe sin importancia".

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El técnico santiaguino se mostró tranquilizador sobre el estado del césped de La Cartuja, deficiente en los últimos encuentros, pero que ahora "está bien" y apto para "volver a jugar de local", lo que "siempre es importante" para "sentir el calor de tanta gente ayuda al equipo".

Una victoria contra el Rayo certificaría el mejor arranque liguero de la historia del Betis, lo que no empuja a Pellegrini a "buscar la tercera plaza como una meta", sino que se enfoca en "sumar la mayor cantidad de puntos" para seguir "cuartos, muy cercanos al Atlético". EFE

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