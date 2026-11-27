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Madrid, 27 nov (EFE).- La empresa pública postal española Correos ha admitido 1.012.033 votos emitidos por correo para las elecciones del domingo, lo que supone un 8,86 % más que los 929.674 de las generales del 10 de noviembre de 2019, la referencia comparable más próxima por haber tenido lugar en el mismo período del año.

Respecto a las elecciones inmediatamente previas del 23 de julio de 2023, marcadas por su excepcional celebración en verano y por un volumen extraordinario de voto postal (2.471.932), los sufragios emitidos en esta ocasión representan un 59,05 % menos, según informó Correos este viernes, un día después del cierre del voto por correo.

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Los votos emitidos representan, además, el 92,03 % de las solicitudes admitidas, un ratio de participación final similar al registrado en anteriores procesos electorales.

La empresa postal pública española subrayó hoy que puso a disposición de los solicitantes el 100 % de las documentaciones electorales, bien mediante su entrega en mano en el domicilio o mediante su aviso para ser recogidas en las oficinas de Correos.

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La entidad afirmó también haber puesto todos los recursos organizativos, tecnológicos, logísticos y humanos necesarios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de servicio público que le son encomendadas en los procesos electorales.

Correos aplicó durante el período hábil del voto por Correo otras medidas como la apertura extraordinaria de oficinas en festivos locales en nueve municipios y repartos extraordinarios de envíos electorales durante los fines de semana.

Igualmente, destacó que está haciendo el máximo esfuerzo para coordinar la red logística postal y desplegar todos los medios necesarios para conseguir que los votos admitidos sean entregados el próximo domingo en la mesa electoral correspondiente.

Para la jornada electoral establecerá un despliegue logístico especial integrado por más de 15.000 profesionales, entre personal de reparto, oficinas y centros de tratamiento, y movilizará más de 7.400 vehículos de su flota para el correcto desarrollo de su misión.

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Cuando se abran los locales electorales, un primer equipo de personal de la empresa postal pública entregará los votos en custodia en las 61.033 mesas electorales distribuidas en los 22.493 locales electorales de los 8.132 municipios de España.

Un segundo grupo hará llegar a las mesas electorales aquellos votos por correo que pudieran recibirse durante el transcurso de la jornada y otro equipo recogerá el denominado 'tercer sobre', con el resultado final del escrutinio, de las mesas electorales de todos y cada uno de los colegios electorales del país.

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Paralelamente a la publicación de estos datos, el principal partido de la oposición española, el Partido Popular (PP), denunció hoy ante la Junta Electoral Central "irregularidades" y "graves incidencias" en el voto por correo y el reparto de la propaganda electoral.

En un escrito urgente ante el máximo órgano electoral y a dos días de las elecciones generales, la formación aseguró haber recibido quejas de electores que solicitaron la documentación pertinente pero no les llegó o lo hizo fuera de plazo, y dijo tener constancia de que parte de sus envíos de propaganda electoral no está llegando.

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"Ante la posible relevancia penal de estos hechos hemos reclamado a la Junta que remita toda esta documentación a la Fiscalía", señalaron desde el partido, que ve en ello una vulneración del principio de igualdad de oportunidades, y pidió a la junta electoral que exija a Correos la publicación de todos los detalles de la información sobre el voto por correo, incluidas las cifras de documentación pendiente de entrega o recogida y la devuelta. EFE