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El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, se mostró prudente este viernes al valorar las opciones colchoneras en la pugna por el título en LaLiga EA Sports con el FC Barcelona y el Real Madrid, apuntando al "final de temporada" como la clave que determinará si puede optar, algo que para lo que tiene "claro" que su equipo necesita reforzarse.

"Seguir cerca de ellos lo va a determinar el final de temporada. Obviamente que por la acumulación de partidos está claro que necesitamos reforzarnos para seguir cerca del lugar donde estamos. Se hace muy difícil, pero eso es lo que buscamos tener ahora en diciembre, enero", señaló Simeone en la rueda de prensa previa al duelo a domicilio de este sábado contra el Elche CF en LaLiga EA Sports.

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El técnico argentino reconoció que necesita futbolistas de cara a este mercado de invierno, siempre teniendo en cuenta "las posibilidades del club". En este sentido, ya está "trabajando" junto a Mateu Alemany, el director deportivo.

A nivel individual, fue preguntado por el delantero canadiense Jonathan David, ahora participando poco, pero que "sirve" y "ayuda" al equipo "con sus desmarques y movimientos". "Le necesitamos y ojalá que, cuando le toque entrar, lo haga igual que lo hizo en los mejores momentos desde que llegó", deseó.

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Sobre Rodrigo Mendoza, con pasado en el Elche CF, destacó su progresión, aunque le costó "coger el ritmo y fuerza" al principio. "Está entrando más y está compitiendo mejor, se preparó muy bien en pretemporada para llegar con mejores herramientas a competir", valoró. "Es un chico que tiene condiciones, calidad y ojalá que a esa calidad le siga aumentando esa fuerza, energía e intensidad que necesita", remarcó.

El Atlético de Madrid se medirá al conjunto ilicitano después de haber contado con poco tiempo de descanso tras su último compromiso de Liga de Campeones ante el Viking y antes de disputar el choque adelantado frente al FC Barcelona, previsto para este miércoles. Sin embargo, el preparador colchonero le restó importancia y aseguró que su única preocupación es que sus jugadores estén "bien" para este sábado.

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"Ahora estamos pensando en el Elche CF, un equipo que no ha sacado buenos resultados en su casa, pero que compite bien y ha jugado bien la mayoría de todos los partidos que me he visto. Ha competido en un nivel que podría haber ganado o empatado", expresó el 'Cholo'.

En su próximo rival, sobresalen Germán Valera y Javi Morcillo, canteranos rojiblancos que debutaron bajo sus órdenes. "Germán ha crecido bastante en todo este último tiempo jugando en posiciones diferentes a las que estaba acostumbrado. Se ha adaptado con naturalidad, tiene trabajo y velocidad", apuntó sobre el extremo, mientras que subrayó "la inteligencia" del centrocampista para "interpretar los posicionamientos".

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Finalmente, fue preguntado por las elecciones generales de este domingo en España. "Es una semana importante para el país, ojalá que podamos botar todos y no hablo de política", zanjó Simeone en alusión a una celebración de una victoria en las gradas del Estadio Martínez Valero.