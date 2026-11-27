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El cortometraje documental "Memories of a Window" (Alemania, Irán y Estados Unidos), dirigido por Mehraneh Salimian y Amin Pakparvar, ha logrado el Gran Premio Zinebi, dotado con 8.000 euros.

El jurado destaca "su sensibilidad, coraje y habilidad a la hora de plasmar la situación de represión que vive el pueblo iraní y en especial la juventud", así como la "contundencia poética" con la que recoge la fuerza colectiva que busca salir de tiempos oscuros.

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El Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao - Zinebi, organizado por el Ayuntamiento de Bilbao, ha dado a conocer este viernes el palmarés de su 68ª edición. Los seis premios del jurado internacional suman 35.000 euros.

El Gran Premio al Mejor Cortometraje Vasco, dotado con 6.000 euros, ha recaído en "Bitartean, gero" (Euskadi), de Raúl Barreras. El jurado valora lo arriesgado de una propuesta que "mezcla ciencia ficción ligada a la realidad con sentido del humor y una mirada observacional que la convierte en una película alejada de las convenciones".

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"High River" (Euskadi), de Daniel Alegrete, ha obtenido el Gran Premio al Mejor Cortometraje Español, también dotado con 6.000 euros. El jurado reconoce "el modo mágico y elegante que tiene de registrar con la cámara una atmósfera de deseo y peligro de una comunidad que ha tenido que esconderse demasiado tiempo y aún todavía debe hacerlo en muchos lugares".

El jurado ha concedido asimismo una Mención Especial a "Nens del Delta" (España), de Antoni Grañana, por "la frescura y la habilidad juguetona en el manejo de la cámara y el registro de lo real para llevarnos hasta la memoria de nuestras infancias".

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El Premio Mikeldi al Mejor Cortometraje de Animación, dotado con 5.000 euros, es para "Please" (Finlandia, Francia, Noruega, República Checa y Suecia), de Anna Mantzaris. El fallo destaca "su sentido del humor frente a la soledad humana en la sociedad" y su capacidad para transmitir un poderoso mensaje emocional con recursos precisos y poéticos.

El Premio Mikeldi al Mejor Cortometraje Documental, dotado con 5.000 euros, ha sido para "Forgotten Spaceman" (Afganistán y Reino Unido), de Elham Ehsas. El jurado subraya "la delicadeza y maestría con la que trabaja el archivo" para contar una historia que conecta lo universal con la vida cotidiana y con la experiencia de quienes deben huir para sobrevivir.

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El Premio Mikeldi al Mejor Cortometraje de Ficción, dotado con 5.000 euros, distingue a "A Tenderness" (Países Bajos y Palestina), de Sabrine Khoury. El jurado valora "cómo refleja las incertidumbres de una pareja ante la crianza y la construcción de un hogar lejos de su lugar de origen". La obra ha sido seleccionada, además, como candidata a los premios de la European Film Academy (EFA).

También ha recibido una Mención Especial "Meteorite" (Alemania y Moldavia), de Elisabeth Werchosin, por acercarse a la vida de un pequeño pueblo moldavo "con humor, ternura y a través de una poética visual preciosista".

El Premio Mirentxu Loyarte - (H)emen han fallado a favor de "Si los pájaros cantan" de Beatriz Larragueta. El Premio (h)EMEN ha recaído en "Atzetik" de Irati Elortondo, mientras que "La llave" de Zuriñe Pájaro, ha obtenido el Sortzaileak Saria - Aukera.

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EL Bizkaiako Foru Aldundia Saria - Aukera ha distinguido a "Erdiko puntua" de Jone Aranberria Etxeandia. Por su parte, "AT" de Goizane Castillo ha recibido el premio El Santo&Ko Saria, y "Arraigo" de Leire Deiene Morales se ha alzado con el Zineuskadi Saria.

En el apartado GazteDoku, el premio de Euskadi ha sido para "Os tenemos que decir algo", dirigida por Nara Tytgat, mientras que el premio estatal ha recaído en "La saca de las yeguas" de los directores Pedro Delgado y Jordi Fradera.

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El Premio UNICEF ha recaído en "Algo en la casa" de Carla Pereira; el Premio del Jurado Joven (UPV/EHU) ha sido para "High River" de Daniel Alegrete; y el Premio del Público EITB ha distinguido a "Abata" de Aner Etxebarria y Pablo Vidal.

El Premio de la Crítica Caimán CDC-Zinebi de la sección Spain Shorts ha recaído en "OAO", de Rocío Mesa, por su propuesta experimental, que conecta imagen y sonido de forma sensorial y lúdica y plantea el cine y la música como instrumentos de sanación intergeneracional.

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PREMIOS ZINEBI NETWORKING

El IX Foro Profesional de Cine Documental de Bilbao - Zinebi Networking 2026 ha distinguido a tres proyectos con cuatro reconocimientos.

"Hauek ez dira orbainak", de Tamara García Iglesias, producido por Atekaleun / Laura Lizuma - Tamara García Iglesias, ha obtenido el Premio ZINEBI Networking EITB 2026 y el Premio Impulso ECAM.

El Premio Zinebi Networking 2026 ha sido para "Carrying Espaliú", de Jesús Pascual, producido por Nana Films. Por su parte, "Exterra", de Celeste Rojas y José Jiménez, una producción de El Espino Films y Antumbra, ha recibido el Premio Zinebi Networking RTVE 2026.

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BALANCE DE LA EDICIÓN

El director de Zinebi, Joseba Lopezortega, ha considerado que el palmarés refleja la identidad del certamen. "El Palmarés oficial de este año es casi un manifiesto del propio festival", ha afirmado, para destacar las coproducciones "que conectan cinematografías occidentales con las de Irán, Palestina y Afganistán, y la capacidad de la creación cinematográfica para propiciar encuentros en contextos de especial dificultad".

Lopezortega ha subrayado también los grandes premios obtenidos por las dos películas vascas y el nivel del cine español presente en la competición. Asimismo, ha valorado "la presencia de directoras entre las obras premiadas y mencionadas, incluidas las codirecciones, como expresión de la visión social y cultural del Festival".

El director ha destacado el regreso al Teatro Arriaga, sede del Concurso Internacional, Bertoko Begiradak y Spain Shorts, y "la buena acogida de las películas en los distintos espacios de exhibición", además de resaltar "el trabajo del área de industria, la calidad de los proyectos y el acompañamiento de los profesionales participantes". Para Lopezortega, "el balance general es muy positivo" y permite afrontar con confianza las próximas ediciones.

GALA DE CLAUSURA

Los galardones se entregarán esta tarde, a las 19.30 horas, en el Teatro Arriaga. Durante la ceremonia de clausura del Festival se rendirá homenaje a István Szabó, distinguido con el Mikeldi de Honor, que no podrá asistir a la gala para recoger el premio.

Olatz Ganboa y Markel Urrestarazu conducirán la gala, que contará con DJ Estrella Electrónica y el coro Artez Arte Abesbatza. El homenaje a Szabó incluirá la proyección del cortometraje "Tú". La gala incorporará también el cortometraje ganador de Zinebi Express, realizado por la joven directora Ane Falagan en apenas tres días, cuya calidad ha destacado Lopezortega.

Al término de la ceremonia se proyectarán los cortometrajes ganadores del Gran Premio Zinebi, del Gran Premio al Mejor Cortometraje Vasco y del Gran Premio al Mejor Cortometraje Español.