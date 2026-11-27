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São Paulo, 27 nov (EFE).- La esperanza de vida en Brasil subió hasta los 76,9 años con una marcada diferencia entre los hombres, cuya estimación se sitúa en 73,5 años, y las mujeres, que llegan a los 80,1 años, según un estudio del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) divulgado este viernes.

Este informe señala un ligero avance con respecto al último estudio, publicado en 2025 con datos de 2024, cuando el indicador se situó en 76,6 años.

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En este sentido, la cifra de 76,9 años divulgada este viernes representa, en la práctica, un aumento de 3,1 meses de esperanza de vida, según el instituto.

Sin embargo, los datos siguen siendo inferiores a los de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) como España, donde la esperanza de vida media es de 84,05 años o Suiza, donde llega a los 84,3.

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La diferencia entre sexos en Brasil es de 6,6 años y se explica, en parte, por la sobremortalidad masculina, ya que técnicos del IBGE señalaron que los hombres están más expuestos a muertes violentas, como homicidios o accidentes de tráfico.

Entre las personas mayores, la tendencia positiva es similar y de cada 1.000 personas que alcanzan los 60 años, se estima que 629 llegarán a los 80, casi el triple de la proporción observada en 1940, primer año de la serie histórica, cuando la esperanza de vida de la población era de 45,5 años.

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Se prevé que Brasil alcanzará su máximo de 220,43 millones de habitantes en 2041 y a partir de entonces, la población caerá por debajo de los 200 millones en 2070, hasta situarse en 199,2 millones, según las proyecciones del instituto. EFE