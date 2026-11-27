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Guillermo Azábal

Tuwani (Cisjordania), 27 nov (EFE).- La violencia colona desbocada, los puestos de control itinerantes del Ejército israelí (FDI), la falta de fondos transferidos por Israel para pagar a docentes y la detención puntual de algunos de ellos está poniendo en jaque la educación en Cisjordania ocupada, que se mantiene actualmente con solo tres días lectivos semanales.

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El número de incidentes relacionados con el ámbito educativo en los Territorios Palestinos Ocupados (Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este) experimentaron un incremento interanual del 99 % entre julio y septiembre, según datos del clúster de educación conformado por Unicef y un consorcio de 77 organizaciones internacionales y palestinas.

La radiografía de la erosión israelí contra la educación en Cisjordania deja, entre otros incidentes, 134 restricciones de acceso a alumnos palestinos por parte del Ejército israelí y 31 episodios de violencia colona solo en los tres meses mencionados.

Los datos del clúster de educación revelan que en dicho periodo 149 escuelas se vieron afectadas (un 119 % más interanual) y 26.475 estudiantes y 1.512 trabajadores del sector perjudicados.

"Ha ocurrido que un alumno llega a la escuela el día después de que su hogar haya sido demolido, totalmente destrozado, incapaz de continuar con la clase, distraído y absorto en sus pensamientos sobre su casa", cuenta a EFE Jamel Nawaja, director de la Escuela Secundaria Mixta de Tuwani.

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Desde la ruralidad de las colinas del sur de Hebrón, la aldea de Tuwani se ubica en el Área C del sur de Cisjordania, que permanece bajo control militar y la mayor parte de competencias civiles a cargo de Israel desde los Acuerdos de Oslo II (1995).

Además, fue el lugar donde se rodó el oscraizado documental 'No Other Land', motivo de orgullo para sus vecinos desde 2025 pero a la vez la demostración de que "nada ha cambiado desde entonces".

"Mi sueño es poder llegar a la escuela sin que los militares o colonos nos ataquen, y poder volver a casa sabiendo que no le habrá pasado nada a mi familia", expresa a EFE Mohamed, nombre ficticio de este alumno de 13 años, desde el patio de recreo de la escuela de Tuwani.

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Abdalá -de la misma edad y también con nombre ficticio- le aclara que la pregunta se refería cuál es el oficio que desea desempeñar en el futuro: "Ah, quiero ser médico", matiza Mohamed.

Los 171 alumnos del centro docente de Tuwani -al que también asisten estudiantes de las comunidades vecinas de Mfuqra, Kirbet Rakiz, Susiya y Kirbet Kilet Dabe- enfrentan a menudo el lanzamiento de piedras por parte de violentos colonos judíos que asaltan las furgonetas escolares conducidas por padres para agilizar el trayecto.

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"La única alternativa para los alumnos de aldeas cercanas es utilizar caminos de tierra secundarios. Una opción arriesgada porque suele haber presencia de fuerzas de ocupación (israelíes) y en ocasiones de colonos. La policía retiene con frecuencia a los vehículos durante horas, impone multas y agrede a pasajeros y conductores", alerta Nawaja.

Desde Unicef transmitieron a EFE una de sus "mayores preocupaciones" en cuanto al acceso de los palestinos a la educación: de julio a septiembre de este año, en Cisjordania ocupada se perdieron 52.709 minutos de clase, equivalentes a 878 horas lectivas, según los cálculos del clúster.

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Asimismo, la retención israelí de los ingresos fiscales y aduaneros palestinos, principal fuente de financiación de la Autoridad Palestina, ha agravado su crisis presupuestaria y dificultado el pago de salarios a docentes, reduciendo la semana lectiva a 3 días en escuelas públicas desde 2023.

"Como docente, hago todo lo que está en mi mano para animar a mis alumnos a afrontar los problemas que encuentran en el camino a la escuela; les pido que mantengan la calma, que se esfuercen al máximo, que piensen en el futuro y que resistan todas estas dificultades en pos de un porvenir mejor", comenta a EFE Ghasan Hales, profesor de inglés en la Escuela Secundaria Mixta de Tuwani.

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Hales reconoce que, como miembro de la comunidad educativa, también está "en el punto de mira de la ocupación" israelí particularmente en esta zona, después de que a principios de mes 10 colegas profesores de Masafer Yata, comarca en la que se enmarca Tuwani, fueran detenidos durante varias horas y su vehículo interceptado cuando se dirigían a impartir clase en otra escuela.

Las incursiones violentas por parte del Ejército israelí también han afectado a la educación superior, con casos como el de la Universidad de Birzeit, próxima a Ramala y la más reputada de los Territorios Palestinos, donde recientemente utilizaron granadas aturdidoras y apisonadoras para destruir patrimonio del campus.

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Pese a la asfixia experimentada en las últimas décadas, la tasa de alfabetización adulta en los Territorios Palestinos Ocupados era del 97,9 %, según el último dato disponible, correspondiente a 2024, del Instituto de Estadística de la UNESCO, recogido por el Banco Mundial.

"Estar en la escuela no solo implica aprender, lo cual es por supuesto crucial para el desarrollo de cada niño, sino que también es fundamental para mantener la estabilidad y la rutina propias de la infancia. Estos son elementos esenciales para el bienestar mental de los menores", advirtió a EFE Toby Fricker, jefe de comunicación de Unicef para los Territorios Palestinos. EFE

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(foto)(vídeo)