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Las temperaturas máximas subirán este viernes en la mayor parte de la Península, aunque habrá avisos por frío en Huesca y Lleida y por niebla Ciudad Real y Badajoz, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

De acuerdo con el organismo estatal, las máximas no variarán en el arco mediterráneo y Baleares y bajarán en los valles del nordeste y en Canarias. En el otro extremo, las mínimas descenderán en la mitad oriental y en los archipiélagos, subirán en el noroeste y se mantendrán sin cambios en el suroeste.

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En este marco, AEMET espera heladas moderadas en los Pirineos y débiles en las montañas de la mitad norte y sureste peninsular y localmente en el este de las mesetas.

De manera más general, el organismo meteorológico prevé que este viernes se aleje el sistema de bajas presiones situado sobre Europa, lo que permitirá la entrada de altas presiones y una estabilización en la Península. En este contexto, espera nubes bajas de madrugada en el extremo norte, la mitad occidental y Baleares.

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En la mayor parte del territorio los cielos tendrán tendencia a quedarse poco nubosos durante el día. Aún así, la nubosidad será más persistente en el Mediterráneo, el noroeste y los entornos montañosos.

Durante esta jornada, el pronóstico solo recoge precipitaciones débiles en Galicia, el Cantábrico y, de forma puntual, en el sudoeste, y chubascos en Baleares que podrían ir acompañados de tormenta y que remitirán a partir del mediodía. En Canarias, prevé cielos nubosos y precipitaciones en el norte de las islas montañosas y no descarta que también caigan en el resto de las islas.

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Además, el organismo estatal indica que son probables las nieblas matinales densas en entornos de montaña, la meseta norte, las depresiones del nordeste y en puntos de la meseta sur, de Extremadura y del interior de Galicia.

Por lo demás, el pronóstico apunta a que mañana predominará el viento flojo de componente oeste en la Península, moderado en Baleares y en el tercio este peninsular. Se darán intervalos fuertes con posibles rachas muy fuertes de tramontana en el Ampurdán y Baleares y localmente de cierzo en el bajo Ebro durante las primeras horas del día.

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Mientras tanto, soplará un viento de sur flojo o moderado en las costas atlánticas gallegas y del Cantábrico, y en el mar de Alborán y el Estrecho, se instaurará el levante. En Canarias, el alisio será moderado con intervalos fuertes.